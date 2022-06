Marcel (53) kan door hersentumor lopers Cascaderun niet meer over de finish schreeuwen

Het is een vertrouwd gezicht aan de finish van de Cascaderun. Marcel ten Brummelhuis (53) en Wim Stevens (54) juichen en schreeuwen de duizenden hardlopers in Hoogeveen de laatste meters door. Dit jaar is dat niet meer zo. "Het wordt zondag een mooie, maar hele zware dag voor ons allebei, denk ik", zegt Wim.

Marcel lijdt aan een hersentumor. Hij zit in de laatste fase. Nadat de tumor is ontdekt, wordt hij al "heel snel" geopereerd in Groningen, vertelt zijn vrouw Jacqueline. Het lijkt goed te gaan. De tumor wordt kleiner en ze hebben goede hoop. Totdat er nieuwe chemokuren gedaan moeten worden. Daaruit blijkt dat de tumor toch weer is gegroeid. "En er zit vocht omheen", zegt Jacqueline. Hij wordt daarna overgedragen aan de huisarts. "Sindsdien heeft hij weer een paar epileptische aanvallen gehad. Hij komt ook steeds moeilijker uit zijn woorden. We zitten echt in de laatste fase."

Daarom lukt het hem niet meer om aan de finish te staan van het hardloopevenement in Hoogeveen. Dat heeft hij zeker tien jaar gedaan, waaronder de allereerste editie. Een paar keer heeft hij de Cascaderun zelf gelopen. Dit jaar is hij er nog wel een keer bij. Voor het laatst. Hij mag het startschot geven, van de GigaG-Cascaderun. Het onderdeel voor mensen met een beperking staat sinds 2016 op het programma. "We vinden dit het leukst om te doen", zegt Marcel. Zijn maatje Wim vertelt dat ze er heel veel zin in hebben. "Dit is een prima afsluiting", vindt Wim.

Ze kennen elkaar van jongs af aan. Ze zijn al zeker 40, 45 jaar vrienden. Wim: "We hebben aan een half woord aan elkaar genoeg." Allebei zijn ze hardloopliefhebber en hebben ook zelf het nodige aan hardlopen gedaan. Allebei liepen ze de Cascaderun. "Ik heb hem één keer gelopen, maar Marcel vaker."

Praatjes en Plaatjes

De twee stonden aan de finish van de Cascaderun in de rol van 'Praatjes en Plaatjes'. Heel simpel gezegd zijn dat de omroepers tijdens de hardloopwedstrijden. Ze staan aan de finish en doen verslag van de wedstrijd. Van start totdat de laatste loper over de finish komt. "Ze maken er altijd een vrolijke boel van", weet Jacqueline. Zij heeft er flinke ervaring mee. Zij staat zondag voor de veertiende keer aan de start van de 10 mijl - ze is er dus sinds de eerste editie bij.

Bijna ieder jaar is ze binnengehaald door Marcel en Wim. "Iedere keer weer in een leuk pak. Ze dossen zich echt voor iedere editie opnieuw en anders uit." Daarbij is Marcel zó druk met iedereen in de laatste meters, dat hij weleens zijn eigen vrouw over het hoofd heeft gezien. "Dan werd hij er wel even op gewezen door Wim."

Kers op de taart

De twee hebben echter niet alleen de Cascaderun gedaan. "We stonden bij hardloopevenementen door heel Drenthe, en ook nog wel in de kop van Overijssel", vertelt Wim. "Maar de Cascaderun is toch wel het mooist om te doen. Het is zo'n grote wedstrijd. We hebben het op zo'n leuke manier mogen en kunnen doen. Het was echt de kers op de taart dat we de Cascaderun mochten doen."

Een echte lievelingseditie, die is er niet. Wim: "Misschien dan toch de eerste editie. Qua gevoel. Dat we er stonden. Maar er zijn ook edities geweest dat we zeiknat zijn geregend. En een uur later droogden we weer op in de zon. Weet je, alle edities hebben wel wat."

En deze veertiende editie van komende zondag is de laatste voor de twee. "Ik ga dit absoluut missen." Maar Wim gaat niet in zijn eentje door, of het doorzetten met iemand anders. "Praatjes en Plaatjes was van ons samen. De chemie die wij met elkaar hebben. Die kun je met niemand anders creëren."