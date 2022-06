FDF verwacht grote boerenacties: 'Mes dwars in de bek'

Van den Oever zegt dat de stemming onder zijn achterban heel anders is dan eerst. "We hebben het mes dwars in de bek." Volgens de FDF-voorzitter is er maandag overleg over acties met trekkers. Vorig jaar juli was er een grote actie met tractoren tegen het stikstofbeleid en voorstellen om de veestapel in te krimpen en boeren uit te kopen. Daarbij werd onder meer geprotesteerd op het Malieveld in Den Haag met honderden tractoren.