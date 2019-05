Biologische geitenboer start crowdfundactie

Hansketien is de inmiddels dertig jaar oude naam van de geitenboerderij in Mantinge. Een biologisch-dynamisch bedrijf is het gebleven na de overname eind vorig jaar door Monique Hospers, Liesbeth Brands en Martijn Stam.Op hun bedrijf houden de geiten bijvoorbeeld hun horens, omdat daarmee de sociale rangorde in de kudde bepaald wordt. De grond beheren ze biologisch, dus zonder kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen. En voor het biologisch-dynamische keurmerk moet het ook grondgebonden zijn. Het bedrijf heeft dus meer grond nodig dan een gewone geitenboer.Volgens cijfers van het CBS is in Drenthe het aantal biologisch geitenhouders in drie jaar tijd verdubbeld van vier naar acht bedrijven. Nog altijd niet veel, maar die toename is uitzonderlijk. In andere provincies is er hooguit sprake van een stabilisatie van het aantal. De grondprijs heeft daar veel mee te doen, want voor de geitenkaas en het biologisch geitenvlees is vraag genoeg.Monique Hospers vertelt dat het bedrijf 20 hectare nodig heeft voor de bijna 200 melkgeiten. De prijs van 60.000 euro per hectare in 2017 stelde hen al voor een probleem. En die grondprijs is verder gestegen. Toch lukte het. Ekoplaza financierde vijf hectare grond voor. De ideële stichting Sleipnir gaf een lening. Het nationaal Groenfonds gaf een overbruggingskrediet.Maar de hoge grondkosten zet de bedrijfsvoering wel onder druk. Monique, Liesbeth en Martijn willen het biologische grondbeheer voor zichzelf en voor de toekomst verzekeren door zoveel mogelijk hectares onder te brengen in een stichting. Het kapitaal daarvoor moet komen uit giften via de crowdfundingsactie.Monique Hospers: "We willen de grond vrij kopen vooral voor toekomstige biologische boeren op deze grond. Met de donaties kunnen we vierkante meters kopen die we onderbrengen in een stichting. Daarmee blijft de grond gegarandeerd biologisch en beschikbaar voor dit bedrijf Hansketien.""We vragen een tientje per vierkante meter, dat is voor de grondprijs en voor campagnekosten. We mikken er op om 4,8 hectare vrij te kopen. De actie loopt online via Grondvrijkopen en via natuurvoedingswinkels. En elke vierkante meter die we zo uit het economische kunnen halen is er één."