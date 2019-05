Honderd parkeerplaatsen erbij in centrum van Roden

Dat er behoefte is aan honderd parkeerplaatsen, is gebaseerd op een analyse van allerlei ontwikkelingen in het Roder centrum. Het gaat dan om de heringerichte Albertsbaan, de verwachte uitbreiding van winkels zoals nu bij de Lidl, het project Hoogwaardig Openbaar Vervoer en herinrichting van de Heerestraat.Parkeren in het centrum is al jaren een veelbesproken kwestie in Roden. Het loopt nu als een rode draad door de herontwikkelingsplannen voor het centrumgebied. Noordenveld krijgt daarvoor ook geld van de provincie. Volgens de gemeente en ondernemers zijn voldoende en aantrekkelijke parkeerplaatsen een belangrijke voorwaarde voor een vitaal en regionaal centrum.Parkeren in het centrum van Roden is en blijft gratis, zo zegt wethouder Henk Kosters. "Daarnaast moeten we zorgen voor een eenvoudige en aantrekkelijke routing." Ook komt er in het centrum voldoende ruimte voor fietsparkeren en laadpalen. "We willen graag dat ook in de toekomst parkeren als kwaliteit behouden blijft."Ondernemerscontact Noordenveld, Wijkbelangenvereniging Centrum, Zakenkring Roden en de gemeente Noordenveld hebben samen de parkeerbehoefte vastgesteld.