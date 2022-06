Familie van Boet van Dulmen opent TT Museum: 'Echt prachtig'

In het TT Museum zijn verschillende spullen van de oud-motorcoureur te bewonderen, waaronder uniek materiaal. Dat heeft de familie van Van Dulmen beschikbaar gesteld. "Het is echt prachtig, het museum is heel mooi gemaakt", zegt dochter Annemiek van Dulmen kort na de officiële opening van het museum. "Het is redelijk emotioneel om hier te staan. Het is nog niet zo lang geleden dat hij is overleden."