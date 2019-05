Provincie en gemeenten nog steeds oneens over snelheidslimiet Norgervaart

“Met betrekking tot uw verzoek tot verlaging van de snelheidslimiet zijn wij van mening dat een snelheidslimiet van 60 km/u niet aansluit bij de functie van de weg en de daarbij behorende weginrichting in zijn omgeving."



"De voorgestelde weginrichting, inclusief maatregelen ter plaatse van de fietsoversteken, verhoogt de verkeersveiligheid en sluit aan bij de functie van deze wegverbinding.”



"Gelet op de (gemiddeld) af te leggen afstand over een gebiedontsluitingsweg en de daarmee samenhangende ritduur, is een snelheid van 80 km/u passend.Bovendien is inhalen ruim voor en ter plaatse van de oversteek (fysiek) onmogelijk. Ten slotte zal het fraaiere wegbeeld ook het snelheidsgedrag positief beïnvloeden.”

Per brief liet de provincie aan Midden-Drenthe weten niet van plan te zijn de snelheidslimiet te veranderen.Op de Norgervaart tussen de Assense wijk Kloosterveen en de dorpen Bovensmilde en Huis ter Heide komen drie gemeenten samen: Assen, Midden-Drenthe en Noordenveld. Samen met de Provincie besloten deze partijen dat de weg en de inrichting rondom de weg niet veilig meer zijn.Vanavond nog ging het weer mis op de weg . Twee auto's botsten op elkaar en één van de inzittenden raakte gewond. Ook in april vond er een ongeluk plaats op de Norgervaart. Een tractor raakte op zijn kant na een botsing met een auto.De provincie stelde een verbeterplan op, maar over de toekomstige snelheid verschillen de meningen. In het plan van de provincie staat de weg als 80-kilometerweg genoemd, maar bij andere partijen is er de wens om er een 60-kilometerweg van te maken.De gemeenteraad van Midden-Drenthe stemde in met het voorstel om van de Norgervaart een 60-kilometerweg te maken. In de gemeente Assen willen ze daarentegen wél dat er 80 gereden mag worden. De provincie ondersteund die laatste gedachte.De reconstructie van de Norgervaart moet eind dit jaar beginnen. Nog tot 21 mei ligt het plan bij de provincie ter inzage.De provincie motiveert de keuze voor 80 kilometer per uur op onderstaande wijze.