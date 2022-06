Nieuwe generatie Molukkers staat klaar om geschiedenis door te geven

Nino Solisa: "De Molukse Zaak leeft bij mij nog net zoals bij mijn vader (Noes Solisa, die onder meer als woordvoerder optrad rond de Molukse gijzelingsacties, red.). Die zaak bestaat uit twee belangrijke sporen. Het eerste heeft te maken met ons vaderland en het feit dat de Zuid-Molukken tot op heden een bezet gebied is. De dekolonisatie is daar wel ingezet, maar nooit helemaal voltooid.

Het tweede spoor is het verhaal van de Molukse gemeenschap in Nederland. Met name gaat het er dan om hoe de overtocht hiernaartoe tot stand is gekomen en hoe er met de eerste generatie Molukkers is omgegaan.

Ideologisch is er ook niet zo heel veel veranderd en ik zie dat de jongeren nog steeds op allerlei manieren proberen op te komen voor die beide zaken. Door middel van culturele uitingen en kunstuitingen zie je dat de Molukse zaak zeker nog leeft. De gevoelens over hoe er in het verleden met onze mensen is omgegaan, zitten nog steeds in de jongere generaties.

Die gevoelens zijn wel minder intens. Ik ben bijvoorbeeld niet zoals mijn vader opgegroeid in voormalig Kamp Westerbork. Als je beelden terugziet van die tijd, zie je dat het daar wel echt erg was. Mijn generatie is gewoon opgegroeid in moderne huizen. Dat maakt de herinneringen aan die eerdere tijd denk ik belangrijker.

Wat nog steeds knelt is dat Nederland nooit de koloniale rekening helemaal heeft opgemaakt. Nederland heeft denk ik veel moeite met haar koloniale verleden, maar dat moet je een bepaalde plek geven in de samenleving zodat je er met elkaar overheen kan stappen. Begin bijvoorbeeld maar eens met het uitbetalen van alle pensioenen van de KNIL-militairen, die ze nooit gehad hebben.

Acties zoals de treinkaping kwamen voort uit de frustratie daarover en ik vind dat je die gebeurtenissen moet zien in de tijdsgeest van toen. Dat doet Nederland ook, wanneer het gaat over de koloniale geschiedenis. Op de Banda Eilanden zijn in de 17e eeuw meer dan tienduizend mensen vermoord.

Tegelijkertijd wordt er van de Molukse gemeenschap verwacht dat zij door de bril van nu de acties van toen gaan veroordelen. De gevoelens van destijds heb ik zelf niet. Ik kom uit een heel andere tijd.

Op veel plekken zie ik dat jongeren zich steeds meer willen inzetten voor de gemeenschap. En dan heb ik het over de derde en vierde generatie Molukkers, uit de leeftijdscategorie 20 tot 45 jaar. Dankzij die impuls krijgen herdenkingen als die van vandaag een nieuwe boost. Jongeren spelen een grote rol, met bijvoorbeeld een rap.

Zelf lever ik een bijdrage aan het communicatieteam van de RMS-regering in ballingschap. We proberen het geluid van de onafhankelijkheidsbeweging zo goed mogelijk over te brengen via hedendaagse kanalen als Instagram en Facebook.

Daarnaast doe ik mee aan de initiatiefgroep 'Niet mijn aankomst', die ontstaan is naar aanleiding van de geplande herdenking van de Molukse overtocht naar Nederland. We vinden dat er tijdens zo'n herdenking meer zou moeten worden gedaan voor de Molukse gemeenschap, niet enkel symbolische acties maar ook daden.