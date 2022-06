Van Giffen: 'Vader van de hunebedden', maar ook 'een lastig heerschap'

Leo Verhart: "De Duitse bezetters hadden veel belangstelling voor archeologie. Aan het begin van de oorlog bleek al snel dat je niet bij Van Giffen moest zijn voor directe medewerking als propaganda en het bedrijven van nationaal-socialistische archeologie. Ondertussen was Van Giffen wel de belangrijkste archeoloog van Nederland. Hij had macht en mogelijkheden. Je ziet dat hij in de loop van de oorlog toch een beetje aan de kant zat waarvan je nu denkt: had beter niet gekund, dat hij met de Duitsers meedenkt en meewerkt. Met name bij de aanleg van vliegvelden. Hier in Drenthe worden vliegvelden in Zeijen en in Havelte aangelegd. Hij is bereid daar het archeologisch vooronderzoek te doen. Maar hij had dat kunnen traineren. Er waren mogelijkheden voor hem."