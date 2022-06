Minister Kuipers opent 'voorbeeld-ziekenhuis' in Meppel

"Dit ziekenhuis is een voorbeeld", stelt minister van volksgezondheid Ernst Kuipers vast over het gloednieuwe ziekenhuis van Meppel. Vanmiddag verrichte hij de officiële opening. Met een grote glimlach en vol lovende woorden knipte Kuipers het lint door in zijn geboortestad.

Begin 2020 werd de eerste paal geslagen van de nieuwbouw. Dat lijkt inmiddels heel ver terug, mede omdat een week later het coronavirus Nederland in zijn greep kreeg en de (zorg)wereld op zijn kop zette. Toch is er stug doorgebouwd door de bouwbedrijven en kreeg Isala de sleutel in december vorig jaar.

Dat was eerder dan verwacht. Na een periode van verhuizen, inwerken en schoonmaken werden de patiënten in afgelopen maart overgeplaatst. Sindsdien is het nieuwe ziekenhuis al volledig in gebruik, maar vanmiddag was het moment voor de officiële en feestelijke opening. "Daar hoort een speciale gast bij", zei directeur Mariska de Groot trots toen de minister het podium betrad voor de officiële ceremonie.

Grootgebruiker

Dat Meppel een nieuw ziekenhuis heeft weten te ontwikkelen, kan op lof van Kuipers rekenen. De minister hoopt zelfs dat andere ziekenhuizen een voorbeeld nemen aan de manier van werken. "Hier wordt voorop gelopen in duurzaamheid. Het is het eerste ziekenhuis zonder gasaansluiting en dat op duurzame energie draait. Echt fantastisch, want de zorg moet een flinke bijdrage leveren aan de energietransitie."

"Ook is de zorg grootverbruiker van materiaal", vervolgt de minister. "Daarom vind ik het knap dat Isala in Meppel zo bezig is met circulariteit. Klimaatverandering heeft grote invloed op onze gezondheid en dat moeten we samen oppakken. Dit is een statement van jullie. Dit ziekenhuis heeft een nieuwe standaard neergezet voor heel Nederland. Daarom complimenten en felicitaties voor dit werk."

Volwaardig ziekenhuis?

Bij de nieuwbouw van een ziekenhuis in Meppel was veel discussie hoe volledig het nieuwe gebouw moest zijn. In de oude situatie konden er patiënten met bijna alle klachten terecht, maar moest dat zo blijven? "We waren wel bang", zegt de voorzitter van de cliëntenraad. "Want wat houden we nog over?"

Volgens Kuipers is het een logische beslissing om keuzes te maken in Meppel. "Je hoeft niet alles hier te doen. Net zoals de grote ziekenhuizen niet alles hoeven te doen. Er is een enorm goede samenwerking met het ziekenhuis in Zwolle. Hier staat nu wel een volwaardig ziekenhuis, maar voor bijzondere specialisaties moeten de mensen naar Zwolle omdat we er daar dan heel goed in kunnen worden. Dan kan Meppel zich vervolgens op andere dingen concentreren." Hij noemt galblaasoperaties als voorbeeld. "Dat doet Meppel echt het meest, dus als ooit iets aan mijn galblaas moet gebeuren, ga ik het liefst naar Meppel."

Uitdagingen

Hoewel de plannen voor het ziekenhuis in Meppel al voor zijn komst bedacht zijn, is Kuipers er erg blij mee. "Dit past in mijn visie op de zorg." Wel ziet hij nog voldoende uitdagingen voor de komende jaren, helemaal in de streekgebieden. "Momenteel werkt één op de zes mensen met een baan in de zorg. Dat zal toenemen tot één op de vier. Het wordt een enorme klus om die mensen te vinden, want andere bedrijven hebben die mensen ook nodig. Daarom zullen we een hoop moeten innoveren om efficiënter te zijn."

De opening van het ziekenhuis in Meppel was het eerste lintje dat Kuipers doorknipte in zijn baan als minister. Maar er was één reden belangrijker om erbij te zijn in Meppel: 62 jaar geleden werd hij geboren in de Drentse stad, waar zijn vader huisarts was. "Ik heb dus zeker een relatie met deze prachtige regio. Vandaag heb ik helaas veel afspraken, maar ik kom zeker nog een keer terug om Meppel te bekijken", besloot de minister.