Ajax-trainer Ten Hag krijgt de punten van Lukkien: Hij levert wereldjob

Of Lukkien kan beschikken over zijn captain is nog onduidelijk. Anco Jansen trainde vandaag voor zichzelf in Groningen. Morgen, wanneer Jansen wel aan de groepstraining meedoet, wordt bepaald of het verantwoord is om hem te laten spelen. "Dat Jansen in beide duels inzetbaar is, wordt sowieso lastig", laat Lukkien weten.Voor de rest lijkt de selectie (zonder Reuven Niemeijer die uitviel in het kampioensduel van het tweede team) scherp en fit. "Ik vind de groep ook fris en ik merk ook dat het besef en de focus er is richting de cruciale laatste twee duels."Willem II is voor Emmen de eerste opponent. In Tilburg belooft het een hete middag te worden. "Zij willen zich na de verloren bekerfinale via de play-offs plaatsen voor europees voetbal en moeten daarvoor ook gewoon winnen. Ze doen het na de winterstop uitstekend en speelden ook in het eerste half van de bekerfinale tegen Ajax gewoon zeer sterk. Isak is natuurlijk de blikvanger van Willem II, maar ook Tapia en Crowley zjin opvallende spelers die het verschil kunnen maken."De laatste dagen is er veel te doen geweest omtrent de nominaties van de Rinus Michels Award, de prijs voor de beste trainer van de eredivisie. Lukkien werd, tot verbazing van velen, niet genomineerd. Ook Lukkien zelf zag zijn telefoon volstromen met ontstemde en vooral opbeurende berichten. "Ik vond het wel heel lief dat ik zoveel reacties kreeg. Dat doet me wel goed, want dat betekent dat we goed bezig zijn met FC Emmen. Hoe ik er zelf over denk? Ik vind het zelf wel lastig om mensen te beoordelen, omdat ik mijn collega-trainers simpelweg niet dagelijks aan het werk zie."Toch moest de oefenmeester van de Drentse club punten toekennen aan de genomineerde trainers. De maximale score (vijf punten) gaf Lukkien aan Ajax-trainer Ten Hag. "Omdat ik vind dat hij een wereldjob levert. Als ik kijk hoe Ajax speelt en met wat voor idee en spirit, dan is er voor mij geen enkele twijfel." En voor Lukkien is er maar één prijs die telt: handhaving in de eredivisie. "Van het mislopen van de award lig ik niet wakker." Of handhaving een knappere prestatie is dan promoveren vindt Lukkien lastig om aan te geven. "Wel ben ik nu al heel trots op wat we hebben gedaan. Nu is het zaak om onszelf te belonen."