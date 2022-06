Veel meer verkeersovertredingen in eerste maanden van dit jaar

In de eerste vier maanden van dit jaar zijn in Drenthe veel meer verkeersovertredingen geconstateerd dan dezelfde periode in 2021. Vooral het aantal hardrijders is fors toegenomen.

Dat blijkt uit een overzicht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De meeste vastgestelde verkeersovertredingen zijn voor te hard rijden. In de eerste vier maanden van dit jaar ging het om 11.191 boetes wegens overschrijding van de maximum snelheid. Dat waren er 6.470 in dezelfde periode vorig jaar.

In totaal werden in Drenthe 273 boetes uitgeschreven voor het negeren van een rood verkeerslicht in de eerste vier maanden van dit jaar. Dat waren er in dezelfde periode in 2021 nog 170.