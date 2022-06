Toonkunstkoor Emmen krijgt Koninklijke Erepenning

Toonkunstkoor Emmen heeft de Koninklijke Erepenning ontvangen uit handen van Jetta Klijnsma, de commissaris van de Koning. De erepenning werd uitgereikt vanwege het 75-jarig bestaan van het koor in 2020 en de bijzondere plaats die het Toonkunstkoor Emmen inneemt in het culturele aanbod van Zuidoost-Drenthe.

De Koninklijke Erepenning zou oorspronkelijk al in 2020 worden uitgereikt, maar de coronamaatregelen stonden de festiviteiten toen in de weg. Nu werd de erepenning alsnog uitgereikt tijdens een jubileumconcert in het Atlas Theater in Emmen.