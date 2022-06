Domper in Grolloo: hoofdact Beth Hart haakt op laatste moment af

Een flinke domper voor de organisatie en de bezoekers van het Holland International Blues Festival in Grolloo. De Amerikaanse singer-songwriter Beth Hart, die de tweede dag zou afsluiten, heeft zich op het laatste moment teruggetrokken.

Volgens de organisatie is die beslissing genomen wegens 'gezondheidsproblemen'. Hart was een van de hoofdacts op het Drentse festival. De bezoekers kregen als vervanging een extra optreden van de Amerikaanse bluesgitarist en zanger Christone 'Kingfish' Ingram, die eerder op de dag ook al in Grolloo speelde.