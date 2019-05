Roel Boomstra luncht met koning en koningin: 'Wat we hebben gegeten? Daar vraag je me wat'

En aan die tafel namen niet de minste personen plaats. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima hadden in totaal 28 namen op de gastenlijst staan om met hen te komen lunchen. Stuk voor stuk personen die zijn onderscheiden op hun eigen vakgebied, variërend van de sport- en mediawereld tot de wetenschap en het bedrijfsleven.Omdat Boomstra in januari van dit jaar de wereldtitel dammen wist te veroveren, kreeg ook hij een uitnodiging voor de Koninklijke lunch in de bus. "Ontzettend bijzonder", vindt hij. De Emmenaar reisde dan ook zonder te twijfelen af naar Den Haag nam trots plaats aan tafel.Daar zat hij aan de ene zijde naast Wobine Buijs-Glaudemans, de burgemeester van Oss. Zij werd uitgeroepen tot Beste Lokale Bestuurder, vanwege haar optreden na het drama met de stint, waarbij vier kinderen om het leven kwamen. Aan de andere kans zat Boomstra naast Fabian Lindner, die werd uitgeroepen tot Nederlandse student-ondernemer van het jaar."Ik heb met veel interesse naar alle verhalen aan tafel geluisterd", laat Boomstra weten. "Zo vertelde de Lindner mij dat veel deurbellen onnodig veel stroom verbruiken en totaal niet duurzaam zijn ontworpen. Daar sta je normaal gesproken totaal niet bij stil."Door de goede sfeer aan tafel en de vele gesprekken die hij voerde, zijn de details van de lunch hem totaal ontschoten. "Wat we hebben gegeten? Nou, daar vraag je me wat. Ik weet het echt niet meer. Er was een voorafje, een hoofdgerecht en een nagerecht, maar wat het precies was? Ik weet wel dat het heerlijk was. Ik kan het iedereen aanraden", zegt Boomstra.De damkampioen sprak ook nog kort met Koningin Máxima. "Een leuk gesprek, ze was overal opvallend goed van op de hoogte", blikt hij terug.Toch was dat niet hetgeen wat Boomstra het meest is bijgebleven van de uitblinkerslunch. "Dat was om te zien hoe de vrijwilliger van het jaar zich in alle bochten wrong om een handtekening van Matthijs de Ligt te scoren", besluit hij lachend.