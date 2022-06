Emmense sporters genieten van opening Special Olympics

De vlam brandt in het Fanny Blankers-Koen Stadion in Hengelo. Met een grote openingsceremonie is het startsein gegeven voor de Special Olympics 2022. "Het was echt geweldig!", vindt Joyce. Samen met vijftien andere atleten van atletiekvereniging De Sperwers uit Emmen doet ze mee aan de Spelen. De atletenparade, het zingen van het volkslied en het afleggen van de eed. Alles vonden ze magisch.

"Ik heb wel een beetje zere voeten. Van mij mag het wel beginnen", zucht Sanne tegen ZO!34 voorafgaand aan de grootse ceremonie. Achter het stadion zijn voor alle provincies vakken gecreëerd, waar de deelnemers kunnen wachten tot het feest gaat beginnen. Ondanks haar zere voeten geniet ze met volle teugen van alles wat er gebeurt. "We hebben hier lang op gewacht en hard voor getraind."

Samen met 122 andere Drentse deelnemers, verdeeld over 13 sportclubs mag Sanne de provincie vertegenwoordigen. "Ik heb vooral heel veel zin in de wedstrijden", vindt ze. "Maar de opening is ook altijd leuk."

Spannend

Niet alleen de opening vinden ze leuk, de meeste atleten zijn ook wel een beetje zenuwachtig. "Wat we precies kunnen verwachten weten we niet", legt Eric uit. Al twaalf jaar sport hij bij De Sperwers en dit is zeker niet zijn eerste grote toernooi. "Ik heb vaker meegedaan, maar het is altijd een verrassing."

Op een groot scherm zijn de eerste paar minuten van de ceremonie te volgen. "Hier train je met z'n allen hard voor", zegt Eric. Hij heeft autisme en kan daardoor niet meetrainen met een regulier team. "Dat vind ik wel jammer, maar in dit team begrijpen we elkaar wel heel goed", legt hij uit. De andere atleten kent hij ondertussen door en door. "We zijn wel gespannen, maar het is gezonde spanning. Het wachten maakt het wel lastiger."

Gelukkig duurt het wachten niet te lang. Al vrij snel mogen de sporters uit Drenthe het stadion betreden. Met een bord met daarop de naam van de provincie en een verenigingsvlag. Als tweede team is De Sperwers aan de beurt. Het moment waarop ze de eerste stappen in het stadion zetten, valt de spanning zichtbaar van ze af. Glinsterende ogen, een brede glimlach en enthousiast zwaaiend naar het publiek dat voor elke sporter klapt.

Regenboogvlag

Niet alleen de verenigingsvlag wordt door het stadion gedragen, ook een regenboogvlag mag mee met de ereronde. "We vonden het als sporters belangrijk om die mee te nemen", zegt Melissa. Samen met collega-sporter Karlijn draagt ze de vlag. "Het is ten slotte Pride Month."

Na het rondje over de atletiekbaan nemen de sporters plaats op hun stoeltje. In totaal drieduizend stoeltjes sieren het middenterrein van het stadion. Voor veel sporters is het de eerste keer in het stadion in Hengelo. "Dat is altijd wel een beetje spannend", vindt Eric. Toch vindt hij het vooral heel leuk. "Zolang ik met de club ben, voel ik me op elke plek thuis."

Vanaf de stoelen is het podium, waar Erik Dijkstra en Gregory Sedoc de presentatie op zich nemen, goed te volgen. Ondanks dat de Special Olympics voor veel sporters bekend terrein zijn, genieten ze met volle teugen. Bij het volkslied leggen ze allemaal de hand op het hart en tijdens het ontsteken van de vlam wordt er luidt geapplaudisseerd.

Iedereen een winnaar

"Het mooiste blijft de eed", zegt Hendri na afloop. Vlak voordat de vlam wordt ontstoken, moeten alle sporters een eed afleggen. Allemaal moeten ze ambassadrice Maartje en topsporter Kjeld Nuis nazeggen: "Ik ga voor de overwinning, maar door mijn inzet ben ik al een winnaar."

Een mooie mentaliteit, maar toch begint na de ceremonie het fanatisme in de sporters weer naar boven te komen. "Dit was heel leuk, maar het draait natuurlijk om de wedstrijden", vinden zowel Albert als Bertus. "Morgen begint het écht."