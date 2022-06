Op de A37 bij Klazienaveen is een auto vannacht van de weg geraakt. De bestuurder kwam in de sloot terecht, waar de auto over de kop sloeg.

Het voertuig belandde uiteindelijk in een weiland. Andere automobilisten zagen 'iets' knipperen in dat weiland en belden 112. De bestuurder is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet bekend.