Onenigheid over afschieten aalscholvers: Vogels komen op vis af, dat is iets natuurlijks'

Omdat aalscholvers vissen eten die bij het sportlandgoed zijn uitgezet voor sportvissers, heeft de provincie tot en met 2024 toestemming gegeven voor het afschieten van de vogels."Op deze manier is het dweilen met de kraan open. De vis blijft, waardoor ook de aalscholvers blijven komen", zegt Alje Zandt van Natuurmonumenten. "Bovendien duurt het broedseizoen voor deze vogels heel lang. Als je de aalscholvers afschiet, laten ze een nest met kuikens achter. Dat is dus nog een reden waarom we het afraden."Verder stipt Zandt het ondernemersrisico aan. "Als je vis aanbiedt om te vangen in een natuurlijke vijver, dan bestaat de kans dat daar vogels op af komen. Dat is iets natuurlijks. En als je dan toch wilt dat dit niet gebeurt, dan moet je ervoor zorgen dat de vissen meer schuilmogelijkheden in het water hebben. Daarmee verklein je de kans dat de vogels de vissen eruit halen."Martijn Kral van Sportlandgoed Zwartemeer kijkt er anders tegen aan. "Er wordt ons deze mogelijkheid in de wet geboden. Meerdere keren hebben we geprobeerd om de dieren te verjagen. De vissen zijn bij ons uitgezet en dan zie je voor je ogen dat er een flink aantal wordt opgegeten."Het afschieten van vogels gebeurt niet zomaar, zegt Kral. Al heeft hij het idee dat verschillende dierenorganisaties denken van wel. "Het is jammer dat er op basis van een stukje tekst allerlei aannames worden gedaan. Organisaties denken geloof ik dat we klaarliggen met een geweer en zomaar allemaal aalscholvers afschieten. Maar elk weldenkend mens moet toch weten dat er strikte voorwaarden aan zijn verbonden. Het wordt gedaan door jagers en er mogen geloof ik maximaal twee per dag worden afgeschoten."Tot 14 mei kan er bij de commissie bezwaar worden aangetekend tegen het besluit van de provincie.