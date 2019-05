Diabetes te lijf met gezonde Drentse voeding

Het bedrijf faciliteerde een lifestyleproject dat een jaar duurde. Twaalf mensen kregen intensieve begeleiding van een arts, een diëtist en een psycholoog. Ze gingen samen sporten, ze kookten geregeld samen en ze gingen zoveel mogelijk gezonde voeding gebruiken.Een van de deelnemers was Leendert den Heijer uit Assen. Hij kijkt tevreden op het project terug, zo zei hij tijdens een symposium in Aalden. “Ik had best moeite met afvallen, ik hou namelijk van eten en ik had een hoog cholesterol. Maar tegelijkertijd wist ik eigenlijk ook heel weinig van voeding. Wat is goed? Wat juist niet?”Die vragen kan hij inmiddels moeiteloos beantwoorden. Het zijn vooral de vele koolhydraten en suikers die niet gezond zijn. Een andere manier van leven kan ertoe leiden dat mensen die de voorfase van diabetes type 2 zitten die ziekte niet krijgen en dus geen medicijnen hoeven te gebruiken, zo werd in het project bevestigd.Programmaleider Janny Bijlsma spreekt van een succesvol project. “De proef is te klein om er wetenschappelijke waarde aan toe te kunnen kennen, maar de resultaten zijn wel duidelijk. Al na vrij korte tijd waren de bloedwaarden duidelijk beter. Bij alle deelnemers waren de bloeddruk en het cholesterolgehalte duidelijk verbeterd en ook zijn mensen tot wel 15 kilo afgevallen.”De producten die het Drentse bedrijf maakt, zijn inmiddels te koop in veel vestigingen van een grote supermarktketen. “Tot nu toe lagen onze producten is het speciale gezondheidsvak, maar nu liggen ze in de normale schappen en daar zijn we erg blij mee”, aldus directeur Jan Buining van Tasty Basics.