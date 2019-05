Raad Hoogeveen wil meer invloed op bezuinigingsplannen

Hoogeveen kwam afgelopen jaar liefst negen miljoen euro tekort. Dat is een grote tegenvaller. Op twee miljoen na kwam dat met name door tekorten op jeugdzorg en bijvoorbeeld de WMO. het tekort ging ten koste van de algemene reserves. Omdat dat niet nog een keer zo kan worden opgelost, moet er bezuinigd worden.Deze week hebben de wethouders met hun ambtenaren een begin gemaakt met de opstelling van een rijtje bezuinigingspunten. Maar de raad inclusief de drie collegepartijen willen een brede discussie waarin zijzelf volop betrokken wordt en er verschillende alternatieven op tafel komen.De eensgezindheid in de raad is op dit punt onverwacht groot. Want op een ander gebied is er in deze zelfde raadsavond juist een motie van treurnis ingediend door de oppositiepartijen die de collegepartijen afwezen. De motie gaat over de volgens de oppositie gebrekkige informatievoorziening door het college en de welles-nietes discussie in de raad over de kosten van het Kindcentrum Wolfsbos. Dat Kindcentrum blijkt liefst 2,8 miljoen euro duurder uit te pakken dan de begrote 3,6 miljoen euro.Maar D66, CDA en PvdA kregen alle partijen binnen een dag op één lijn en de motie aangenomen als het om nieuwe bezuinigingen gaat.PvdA-fractievoorzitter Inge Oosting: "Voor ons is het onaanvaardbaar dat je bij voorbaat een aantal projecten en voorzieningen op slot zet zoals de kunstijsbaan of het zwembad en nog een aantal. Maar dat je dan wel tegelijkertijd aankondigt dat je fors wil bezuinigen op het sociaal domein. Dat moet open liggen. De raad moet een integrale keuze kunnen maken."CDA-fractievoorzitter Erik-Jan Kreuze: "Wij sluiten niks uit, net als de PvdA, hoewel de ijsbaan op korte termijn geen enkel effect heeft op de begroting. We moeten 5,8 procent bezuinigen op het sociaal domein om het tekort daarop goed te maken. Dus daar moeten we mee beginnen. Maar we moeten stuk voor stuk overal naar kijken."