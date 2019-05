FC Emmen wil sleutelduo Nick & Nick behouden

De nieuwe aflevering van FC Emmen Rood Wit TV

Sinds de twee samenspelen is het achterin een stuk stabieler geworden bij FC Emmen en daalde het aantal kansen en goals van de tegenstanders."Ik denk dat die omzetting wel een belangrijke sleutel is geweest na de winterstop", aldus Nick Bakker over zijn naamgenoot in de defensie. "Nick staat z'n mannetje. Bovendien geeft hij leiding, waardoor de ploeg beter staat."Kuipers, die sinds de pijnlijke nederlaag bij Fortuna Sittard een basisplaats heeft, roemt ook zijn andere ploeggenoten. "Het klopt dat Nick en ik elkaar goed aanvoelen, elkaar ook sterker maken. Maar dat heeft ook te maken met de andere spelers. Het middenveld staat bijvoorbeeld ook gewoon prima de laatste weken. Ja, we verloren van De Graafschap. Maar die wedstrijd hadden we nooit mogen verliezen."Beide verdedigers hebben vertrouwen in een goede afloop van de competitie. "Ik ga ervan uit dat we het gaan halen", laat Bakker weten. Ik hoop dat het zondag al zover is, als het maar gebeurt."Kuipers denkt er hetzelfde over. "Natuurlijk kan het nog fout gaan. Dat hebben we deze week ook wel gezien in de Champions League. We hebben het in eigen hand en moeten het ook gewoon zelf beslissen, zonder naar de concurrenten te kijken."Bakker is zoals gememoreerd in gesprek met de clubleiding van FC Emmen, maar heeft laten weten dat hij zich eerst wil fixeren op het slot van de competitie. "Daarna gaan we weer om tafel. En ja, als we erin blijven sta ik positief tegenover contractverlenging."De toekomst van Kuipers hangt af van de club die hem aan Emmen verhuurt: ADO Den Haag. Daar heeft de Limburger nog een doorlopend contract."Dus het hangt af van meerdere partijen, maar ook ik heb een stem natuurlijk. Ik wil gewoon spelen en belangrijk zijn. Sinds ik een basisplaats heb, merk ik dat dat een veel fijner gevoel geeft. Als er komende zomer opties zijn voor mij, hoort Emmen daar zeker bij."