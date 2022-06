Open dag windpark: 'acceptatiefase beetje bereikt'

Er was vandaag veel belangstelling voor de open dag van windpark De Drentse Monden en Oostermoer. Al voor de opening om 11.00 uur waren de eerste omwonenden aanwezig. Frisdrank, koffie, thee, popcorn, hamburgers en frites zijn vandaag gratis. Voor kinderen is er een springkussen.

Al twee keer eerder was de open dag tijdens de bouw gepland, maar corona gooide roet in het eten. Toch is het volgens woordvoerder Springer geen mosterd na de maaltijd. "De open dag is vooral bedoeld om omwonenden kennis te laten maken met de windmolens. Je ziet ze van grote afstand en vandaag is de kans om een kijkje van dichtbij te nemen en zelfs even binnen te kijken."

Niet naar boven

En er zijn inderdaad omwonenden aanwezig. Zo is er een stel uit Tweede Exloërmond dat opmerkt vijf jaar lang goedkope stroom te hebben gehad door het windpark. Omwonende Henk Alberts uit Gasselternijveenschemond vindt het reuze interessant. Hij had wel even naar boven gewild, maar dat ging helaas niet.

"Naar boven mag niet. Wat regelgeving betreft is dat verboden. Er zijn vandaag maar twee of drie mensen die naar boven mogen. Die moeten aan allerlei eisen voldoen. Zo moeten ze bijvoorbeeld kunnen abseilen aan de buitenkant. Dat kan niet iedereen", legt Springer uit.

Minder weerstand

De weerstand tegen windmolens lijkt in Nederland iets af te nemen. "We hebben nu de situatie in Oekraïne en de gaskraan gaat dicht. We moeten iets met zijn allen en we moeten verduurzamen. Dan zeggen mensen: moet dat hier? Nou, het is overal, he? Kijk naar het Noorden, kijk in Flevoland. Daar staan er 600", aldus Springer.

"Het is natuurlijk niet leuk dat je hier windmolens krijgt. Ik heb veel voorlichtingsavonden meegemaakt waar allerlei discussies werden gevoerd. Er waren voor- en tegenstanders. Er kwam zelfs tweestrijd in het dorp, dat is ook niet leuk, natuurlijk. Maar wij moeten natuurlijk wel wat doen aan de energietransitie gezien de situatie in de wereld. Nu de windmolens hier staan, kom ik eigenlijk een beetje in de acceptatiefase", vertelt Alberts.

Geen overlast