Borger-Odoorn in de ban van Mammoet: 'Laat ze maar komen'

Op een beschikbaar gesteld stuk veld door Staatsbosbeheer, wordt afhankelijk van zonsondergang, een verhaal vertelt over de geheimen van de oertijd tijdens de Heilige Mammoetjacht. Op het veld komt een amfitheater, met luiken, waarin het decor naar boven komt.Het stuk is van de makers van het Pauperparadijs, waar in Veenhuizen 130.000 bezoekers op af kwamen. En dat schept hoge verwachtingen in Borger-Odoorn."Het is nieuw, we hebben dit nog nooit meegemaakt. Dus het is ook wel onwerkelijk nog, omdat er nog niks te zien is. Maar je merkt onder ondernemers dat ze nieuwsgierig zijn en dat ze denken dat het iets groots gaat worden", zegt Amina Schilperoort, coördinator recreatie en toerisme bij de gemeente Borger-Odoorn.De ondernemers in de regio zitten niet stil, er zijn bijeenkomsten geweest om te brainstormen. Inmiddels zijn er meerdere arrangementen bedacht, verschillende menu's. Ook is er een ouwe mammoet-kaas en een likeur. "Er zijn zelfs Amerikanen geweest die de voorraad bij het Hunebedcentrum hebben gekocht en gevraagd hebben of we het ook op kunnen sturen", lacht Laurens Oldenbeuving van de slijterij in Borger.Naast dat het de kas van de ondernemers spekt, zijn zij ook blij dat de gemeente op de kaart wordt gezet. "Er komen per voorstelling bijna duizend mensen", zegt Aaltje Leusink van De Kaasbank. "Die strijken niet allemaal in Borger neer. Maar wel een gedeelte. Dat brengt reuring met zich mee. Laat ze maar komen, we ontvangen ze met open armen."''Het zal Borger en omstreken en de hunebedden op de kaart zetten", zegt Oldenbeuving. "Dat zal toch een extra boost geven voor een toerist om hierheen te komen."Er zijn voor de voorstelling bijna 13.000 kaarten verkocht. Er is plek voor maximaal 45.000 bezoekers. De eerste try-out is op 16 juli en vooralsnog staat het theaterstuk tot en met 1 september gepland.