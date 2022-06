Coalities in Drenthe rond: lokale partijen hofleverancier, PvdA verdubbelt

88 dagen na de gemeenteraadsverkiezingen zijn de coalities in de twaalf Drentse gemeentes rond. De lokale onafhankelijke partijen, de grote winnaar van de verkiezingen, leveren negentien van de 48 wethouders en zijn daarmee hofleverancier. De PvdA stijgt van vijf naar tien wethouders. Daarmee hebben de sociaal democraten een bescheiden winst als beste weten te verzilveren in Drenthe.

Drents PvdA-voorzitter Jacob Bruintjes, die over een week afscheid neemt, spreekt van een 'mooi onderhandelingsresultaat'. "De PvdA is de enige landelijke partij die wat gewonnen heeft in Drenthe. We zijn de tweede partij bij de raadsverkiezingen geworden. En het aardige van lokale politiek is, dat het soms om kleine verschuivingen gaat, met grote gevolgen. De PvdA heeft ervan geprofiteerd met het dubbele aantal wethouders. Ik kan met een goed gevoel afscheid nemen", zegt Bruintjes in het Radio Drenthe-programma Cassata.

Bestuurderspartij

Hoogeveen, Midden-Drenthe en Assen moeten de wethouders nog officieel installeren, dat gebeurt donderdag. In Assen schrijven ze dit weekend zelfs nog hard aan de definitieve versie van het coalitieakkoord. Dat moet woensdag nog gepresenteerd, net als de verdeling van de portefeuilles. Maar de 48 wethoudersposten in Drenthe staan vast. En dan is toch de hoge score van de PvdA opmerkelijk, die vijf wethouders erbij krijgt, terwijl de partij maar twee zetels winst boekte. "We kregen qua stemmen iets meer dan één procent erbij. Maar de PvdA is van oudsher ook een bestuurderspartij, met mensen die het werk ook goed aankunnen", zegt PvdA-voorzitter Bruintjes.

Zodoende heeft de PvdA vijf nieuwkomers op het pluche zitten in Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Hoogeveen, Tynaarlo en De Wolden. Dat zijn stuk voor stuk gemeentes waar de sociaal-democraten trouwens ook bestuurlijke sporen hebben liggen, en na jaren van weggeweest zijn ze terug aan de collegetafel.

De vijf PvdA-wethouders die de vorige bestuursperiode al meeregeerden in Emmen (twee stuks), Coevorden, Midden-Drenthe en Noordenveld, die kunnen door met hun werk.

Twee 'lokale' wethouders meer

De lokale onafhankelijke partijen waren de vorige bestuursperiode goed voor zeventien wethouders, nu dus twee meer. Die stijging is mede te danken aan meer wethouders in sommige gemeentes. Nu lopen er 48 wethouders rond, tegenover 46 in de vorige bestuursperiode. De lokalen plukken vooral vruchten van de grotere colleges.

Emmen ging van vijf naar zes wethouders. Daar greep Wakker Emmen, met vijftien zetels veruit de grootste, de kans z'n twee wethoudersposten naar vier te verdubbelen. In Coevorden snoepte Belangen Buitengebied Coevorden (BBC2014) een tweede wethouder erbij, zodra ze eruit waren met PvdA en CDA om op te schalen naar vier wethouders vanwege meer taken.

Gemeenbelangen op twee plekken eruit

In bijna alle twaalf gemeentes zitten de lokale partijen dus stevig in het zadel. Ze waren immers overal de grootste en waren ook aan zet bij de coalitieonderhandelingen, waarna ze in de meeste gevallen de verkiezingswinst goed konden verzilveren. Zoals in Assen met Stadspartij PLOP en Assen Centraal, die alle twee een wethouderpost in de provinciehoofdstad gaan bezetten.

Maar in Borger-Odoorn pakten de onderhandelingen totaal anders uit, Gemeentebelangen ging daar als grootste partij uiteindelijk grandioos de mist in. De rest wilde niet met ze samenwerken, en dus viel Gemeentebelangen erbuiten. De twee wethoudersposten die ze de vorige bestuursperiode bezetten, zagen ze in rook opgaan. Leefbaar Borger-Odoorn, ontstaan uit boze leden van Gemeentebelangen, levert nu als lokale partij één wethouder in de coalitie van PvdA, CDA en VVD. Het grote Gemeentebelangen werd veroordeeld tot de oppositiebankjes.

Lokale geluid beter vertolken

Ook in Westerveld is 'lokaal' minder stevig vertegenwoordigd in het college. Want Gemeentebelangen is zijn wethouderspost kwijtgeraakt, terwijl ze de vorige keer nog wel hun partijtje mochten meeblazen. De grotere lokale partij DSW (Duurzaam Sterk Westerveld) houdt z'n wethouder aan, en kiest dit keer voor besturen met VVD en CDA.