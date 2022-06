Laatste week voor D66-wethouder Bergsma: 'Ik wilde graag door'

Hij wilde nog wel even door, maar er was geen plek voor hem in de nieuwe coalitie in Assen. Daarom neemt D66-wethouder Bob Bergsma donderdag na 2,5 jaar afscheid van het wethouderschap.

"Dit is ook politiek." vertelt Bergsma in het Radio Drenthe-programma Cassata, "Ik kijk terug op 2,5 jaar mooi wethouderschap, natuurlijk in coronatijd, maar we hebben mooie dingen gerealiseerd."

Cultuurwethouder

Bijna de gehele periode dat Bergsma wethouder was, had hij te maken met het coronavirus en coronamaatregelen. En dat is niet even makkelijk als je onder andere wethouder van cultuur bent. Denk aan de (deels) gesloten musea en theaters. "Het is een bizarre periode geweest. Maar aan de andere kant hebben we wel in die periode gezorgd dat een aantal zaken op het gebied van cultuur werden gerealiseerd in Assen en daar ben ik heel blij mee," vertelt Bergsma.

Hiermee doelt hij op een jaarlijkse structurele financiële bijdrage aan het Drents Museum van 250.000 euro en de realisatie van CAMPIS, een kunstpodium voor hedendaagse kunst.

Thorbecke academie

Het meeste trots is Bergsma op het halen van de Thorbecke Academie van NHL Stenden naar Assen. Een academie met opleidingen als bestuurskunde, integrale veiligheidskunde, rechten en cybersafety. Iets wat volgens Bergsma goed past bij Assen. "Het is een gerenommeerde partij, met gerenommeerde opleidingen op het gebied van bestuurskunde wat mooi aansluit bij Assen met heel veel rijksinstellingen en overheidsinstellingen. Daar kunnen we in Assen en in heel Drenthe heel veel profijt van hebben."