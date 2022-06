Jonge boeren over stikstofplan: 'Nederland is geen kleurplaat'

"Ik heb niet heel lekker geslapen vannacht. Het daalt nu allemaal wel in, maar het was echt heftig gisteren." Roy Meijer, voorzitter van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt, moet nog een beetje bekomen van het nieuws van gisteren. Toen maakte het kabinet de plannen bekend om de stikstofuitstoot terug te dringen.

Duidelijk werd dat de gemiddelde uitstoot over heel Nederland met ongeveer 40 procent gereduceerd moet worden. Rondom kwetsbare natuurgebieden, zoals Natura 2000-gebieden, is dat 70 procent. Op andere plekken in Drenthe ligt dat percentage op 43 procent. In Zuid-Drenthe ligt dat iets lager. Die percentages werden duidelijk op een kaart van Nederland, onderverdeeld in allerlei kleuren.

'Alleen die kaart wordt bekeken'

"Toen wij geruchten hoorden over een kaart met percentages, hadden we al gezegd tegen de ministers: 'Doe dat nou niet'. Want alles wat je verder schrijft, heeft geen zin. Alleen die kaart wordt bekeken", verzucht Meijer in het Radio Drenthe-programma Cassata. "Je kijkt toch of je in een lichtgroen of paars gebied zit, of welke kleur dan ook."

Meijer schetst een voorbeeld: "Er is ook een boer die zegt: 'Ik zit in een lichtgroen gebied en moet dus 70 procent minder uitstoot hebben. Maar ik heb al een emissiearme stal, dus ik heb al veel gereduceerd. Wat betekent dit? Moet ik weg?' Dat kunnen wij ook niet zeggen, want dat kun je niet opmaken uit de stukken."

'Geen duidelijkheid'

Over het terugdringen van de stikstofuitstoot wordt al lange tijd gesproken. Je kunt ook zeggen dat het goed is dat er nu eindelijk iets van duidelijkheid is. De NAJK-voorzitter zet daar zijn vraagtekens bij. "Het is gewoon een kaartje met kleuren. Ik kan niet zien waar Witteveen precies ligt. Zo duidelijk is het niet voor mij als boer."

Ook vindt hij dat niet duidelijk is wat een boer nog wél kan en mag doen. "Alle jonge boeren die dit zien vragen zich af wat dit betekent. Kunnen zij het bedrijf van hun ouders wel overnemen? Kunnen ze blijven boeren in Nederland, of niet?"

'Houden we het leefbaar?'

Het kabinet trekt 24 miljard euro extra uit om dit voor elkaar te krijgen. Volgens Meijer moet er daarom snel duidelijkheid komen. "Want je weet ook niet hoe het bedrijfsleven reageert. Bijvoorbeeld de bank, waar je een financiering bij hebt. Je weet nog niks, behalve dat er van alles boven het hoofd hangt."

Het Rijk kijkt nu naar de provincies, die binnen een jaar met een gebiedsgerichte aanpak moeten komen. Meijer heeft nog een boodschap voor de Drentse gedeputeerden: "Nederland is geen kleurplaat. Het is nu aan de provincie om kleur te bekennen. Vullen ze 'm in, of gaan ze proberen de boel nog een beetje leefbaar te houden?"