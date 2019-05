Maatschappij van Weldadigheid: Wij hebben de opbrengst van houtkap gewoon nodig

De Maatschappij van Weldadigheid hield gisteravond een informatiebijeenkomst over de komende bomenkap in het Nationaal Park Drents-Friese Wold. De erfgoedinstelling heeft zo'n zevenhonderd hectare bos in bezit. Vooral rond Boschoord.Een gezelschap van omwonenden, natuurliefhebbers, raadsleden en kritische inwoners van de gemeente Westerveld werd op de hoogte gesteld van wat er de komende maanden staat te gebeuren.Ruim 61 hectare wordt uitgedund en bijna vier hectare wordt verjongd. Vanwege de opbrengst van het hout. Maar, zo hield de Bosgroep de zaal voor, er zijn meerdere redenen. "We streven naar gemengde bossen en naar natuurlijke verjonging. Dus niet meer de eentonige stukken bos met bijvoorbeeld fijnsparren", volgens Martijn Jansen van de Bosgroep.De Bosgroep regelt de houtoogst voor de Maatschappij van Weldadigheid. En het blijft niet bij het uitdunnen van percelen. Ook oude eiken langs de Jongkindt Conincklaan in Boschoord moeten het veld ruimen, omdat ze een gevaar vormen voor fietsers en wandelaars."Maar in die bomen zitten veel holle stukken waar dieren zoals vleermuizen gebruik van maken. Worden die ook op een andere plek gecompenseerd in het bos?", zo vroeg een bezoeker zich af. Volgens Jansen van de Bosgroep is dat niet het geval. "In het bos laten we sommige dode bomen met gaten ook gewoon staan."En dan zijn er nog twee kevertjes die voor schade zorgen. De Letterzetter en de Lariksbastkever. Vooral die eerste moet snel worden aangepakt, voordat er meer fijnsparren sneuvelen volgens deskundigen. Anders gaat dit ten koste van het naaldbos. In de droge zomer van 2018 heeft de Letterzetter zich flink kunnen voortplanten."De Letterzetter komt vooral voor in een monocultuur. We moeten de besmette bomen zo snel mogelijk verwijderen", zo zei Martijn Jansen van de Bosgroep. Vanaf 1 juni start de Maatschappij met het verwijderen van deze besmette groepjes bomen.Dat de Maatschappij van Weldadigheid geld wil verdienen aan de houtkap, snappen de aanwezigen wel. 'Maar heb ook oog voor de natuur. En waarom moet er in het broedseizoen gekapt worden?', was een steeds weer terugkerende vraag."Begin je pas na het broedseizoen, dan weten we dat we nooit klaar zijn", zo zei directeur Minne Wiersma van de Maatschappij van Weldadigheid. "Dan is het snel te nat, kunnen we het bos niet in en is er te veel schade. In de herfst is het ook veel te nat." Bovendien is de inzet van een aannemer om de bomen te kappen een stuk goedkoper in deze periode. Een economisch verhaal.Wiersma beloofde wel naar het tijdstip van houtoogst te willen kijken. "We denken wel degelijk na of het ook anders kan. We kijken of we meer voor en na het broedseizoen kunnen oogsten." Een toezegging om niet in het broedseizoen te kappen kwam er niet. En mochten er nesten in de bomen zitten, dan worden ze niet gekapt. Een ecoloog controleert eerst, voordat de zaag er in gaat.Kapotgereden paden moeten ook verleden tijd zijn volgens de Maatschappij. "We eisen netter werk en geen kapotte paden." Vanuit het publiek kwam nog een suggestie. "Zet paarden in om de bomen uit het bos te halen."De Maatschappij van Weldadigheid start rond 1 juni met het verwijderen van de zieke fijnsparren. In juli wordt begonnen het uitdunnen van verschillende vakken. Voor 1 oktober moet het klaar zijn. Het hout wordt tot 1 november uit het bos gehaald. Dan hoopt de Maatschappij van Weldadigheid ruim een ton te hebben verdiend.