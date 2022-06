Groot feest voor veel middelbare scholieren: zij kregen deze week de uitslag van hun eindexamen. Maar Geert had zijn uitslag bijna gemist. Weet jij waarom? En Grolloo stond in het teken van het Holland International Bluesfestival. Hoeveel bezoekers trekt zo'n groot festival eigenlijk? Je kan jouw kennis testen in de nieuwsquiz van deze week.