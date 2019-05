Moeder Jack Middelburg trots bij première 'Jumping Jack'

Dien Kersten, de 84-jarige moeder van Jack Middelburg is samen met familie naar het circuit gekomen om de voorstelling over haar zoon te zien. Dit wil ze niet missen. "Hij heeft er alles voor gedaan en gelaten, hard gewerkt om hard te kunnen rijden. Hij had nooit de beste spullen, maar hij presteerde het toch maar en daar ben ik hartstikke trots op."Kersten heeft genoten van de voorstelling, al kloppen in haar ogen een aantal scenes niet. Maar daar wil ze niet over zeuren. "Dit was fantastisch", zegt ze.Voor bezoekers is de voorstelling ‘Jumping Jack’ een totaalervaring. Om in de sfeer te komen rij je eerst een rondje over het circuit. Vervolgens waan je jezelf op een TT-camping waar de oude motoren om je heen staan te brullen. Ondertussen speelt Erwin Java (oud-gitarist van Cuby and the Blizzards) met zijn band het publiek warm.En dan begint de voorstelling. Een jong meisje rijdt het terrein op met haar scooter. Het blijkt de kleindochter van motorcoureur Jack Middelburg te zijn. Uit baldadigheid wil ze net als haar opa een stukje gaan racen, maar dat gaat snel fout. Als ze in het ziekenhuis terechtkomt en een flinke spuit krijgt tegen de pijn komt ze in een rare droom terecht waar ze haar opa ontmoet.De voorstelling vertelt het verhaal van de Naaldwijkse motorcoureur Jack Middelburg, die in 1980 de TT van Assen won. Hij wordt samen met Wil Hartog en Boet van Dulmen gerekend tot de ‘grote drie’ van de Nederlandse motorsport. Middelburg verongelukt in 1984 op het stratencircuit van Tolbert. De crash speelt een grote rol in de voorstelling.De voorstelling is een aaneenschakeling van beelden en muziek. Een overrompelend gebeuren van racende motoren, gekke decorstukken en sexy dansers. Rode draad is het levensverhaal van Middelburg, die leefde voor de sport en vaak net iets te veel risico nam.Het publiek waant zich weer even op de TT-races van de jaren '80. Na afloop krijgt de cast een staande ovatie. "Schitterende voorstelling! Prachtige motoren, geweldig acteerwerk, schitterende muziek. Dit kan niet beter", aldus een enthousiaste bezoeker.Oud-coureur Wil Hartog wilde het theaterstuk over zijn collega niet missen. Hij was onder de indruk van de productie. "Dit is natuurlijk iets heel bijzonders. Dat destijds mijn grote vriend Jack Middelburg op deze manier geëerd wordt is geweldig. En hij verdient dit ook", aldus De Witte Reus.De voorstelling wordt de komende dagen nog zeven keer gespeeld. Er zijn nog kaarten verkrijgbaar.