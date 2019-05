Gemeente helpt Ruil- en Weggeefwinkel Assen voor paar maand uit de brand

De Ruil- en Weggeefwinkel in Assen is voor een paar maanden uit de brand. De gemeente Assen betaalt tot september de huur en energielasten. De weggeefwinkel zit in de vroegere school in Assen-Oost.

Die helpende hand heeft de club te danken aan een motie van de VVD, die gisteravond steun kreeg van een raadsmeerderheid.VVD-fractievoorzitter Martin Rasker vindt dat de vrijwilligersorganisatie goed werk doet. "En dat is ook wat waard. We praten hier over vijfhonderd euro per maand, dus kost het ons al met al hooguit 1.500 euro", vindt Rasker.In de tussentijd blijft de Stichting Wij Ruilen en Geven Weg in gesprek met wethouder Roald Leemrijse (VVD). Die moet een oplossing zoeken voor haar hulpwinkel, die uit het vroegere schoolpand moet omdat daar appartementen komen. Leemrijse wil daar ook andere vrijwillige maatschappelijke organisaties bij betrekken, zoals Budgetsupport en de Voedselbank.De Ruil- en Weggeefwinkel helpt zo'n vierhonderd gezinnen in Assen aan kleding en voedsel en is verder een ontmoetingsplek voor sociale contacten. De groep mensen die ernaar toe gaat valt net buiten de boot bij de Voedselbank. Zelf heeft de vrijwilligersclub ook geen cent te makken. Daarom dreigt ze ook over zes weken op straat gezet te worden, want de eigenaar wil geld zien.Twee jaar geleden trok de club voor het eerst aan de bel bij de gemeente . Vanwege hoge financiële nood en de noodzaak van een andere plek.Maar de gemeente heeft niet zomaar een gratis pand voorradig, aldus wethouder Roald Leemrijse. Hij bekijkt of hij meerdere maatschappelijke organisaties in Assen op één plek kan samenbrengen.Richard van den Bos van de Ruil- en Weggeefwinkel deed voorafgaand aan de raad nog een emotionele oproep. "Jullie zeggen allemaal dat we zo goed bezig zijn. Voeg nu dan ook eens de daad bij het woord. We willen na twee jaar nu wel eens daden zien, en niet alleen mooie woorden horen."