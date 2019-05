Nachtenlang tussen de broodjes en gebakjes tijdens de ramadan

Om drie uur, midden in de nacht, at hij zijn laatste maaltijd van de dag: een verse boterham met hagelslag. "Dat vind ik het lekkerste wat er is", zegt de 27-jarige Athier, die ruim 26 jaar geleden vanuit Irak naar Nederland kwam. Samen met zijn broer Amir runt hij de bakkerij in het centrum van Assen. Athier bakt de broodjes vaak en Amir verkoopt ze. Hun familie is islamitisch en ze doen mee aan de ramadan.Het werk in de bakkerij gaat wel gewoon door. De meeste vaste klanten vasten niet en dus moeten er broodjes gebakken worden. "We merken bijna geen verschil in de verkoop tijdens de ramadan", vertelt Athier. "Zo'n 95 procent is Nederlands en blijft gewoon komen, tenzij het regent. Dan merken we wel dat er minder verkocht wordt. Mensen halen dan snel even een brood bij de supermarkt."Anders is dat bij het Suikerfeest, aan het einde van de vastenmaand. Dat wordt gevierd met allerlei lekkernijen, zoals baklava en gebak. "Van tevoren maken we dan extra zoetigheden. Niet alleen voor de klant, maar ook voor onszelf."Maar voor het zover is mag hij nog zo'n drie en halve week tussen zonsopkomst en zonsondergang niets eten of drinken. "De eerste dag is altijd lastig, maar die is inmiddels voorbij. Het gaat goed, beter dan vorig jaar, toen het zo extreem warm was. Dan heb je sneller dorst, hoewel ik hier nu ook de hele dag voor een hete oven sta.""Rond half tien 's avonds verbreek ik het vasten met een dadeltje en daarna een kom soep", aldus de bakker. "Daarna eet ik wat er is gekookt, dat is meestal wel goed. Vannacht was dat rijst met gegrilde kip." De periode waarin gegeten wordt op een dag duurt vaak maar een paar uurtjes, waardoor Athier voor de tweede maaltijd niet veel honger heeft, maar een boterham met hagelslag gaat er dus altijd wel in."En heel veel water in het laatste half uur", vult hij aan. "Als een soort opslag. Je moet toch ongeveer negentien uur zonder doen. Maar als je bedenkt dat mensen twee dagen zonder drinken kunnen, dan moet negentien uur prima lukken."Doordat Athier nachtdiensten draait in de bakkerij, slaapt hij overdag. Tenminste, voor zover dat lukt. "Ik heb een heel druk zoontje van drie jaar", lacht hij. "Uitslapen is er niet altijd bij, want na een paar uur maakt hij me vaak wakker. Toch is het wel fijn om overdag een poos te slapen, want in die uren merk je niet dat je honger hebt."Banketbakker Richard Ebbinge, die bij de broers in de bakkerij werkt, heeft respect voor Althier en Amir. "Ik doe het ze niet na, daarvoor ben ik te veel Bourgondiër. Dat wil niet zeggen dat ik ze af en toe niet even plaag door een lekker gebakje voor Athiers neus te houden", grijnst hij. "Maar dat kunnen ze hebben. De sfeer is goed op de werkvloer."Even snoepen of voorproeven zit er voor Athier niet in, maar hij heeft nu al zin in de baklava tijdens het Suikerfeest aan het einde van de ramadan. Tot die tijd maakt hij de zoetigheden alleen voor de klant, 's nachts achterin de bakkerij.