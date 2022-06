Stikstofplan niet aangepast na afwijzing VVD-leden

VVD-minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) gaat haar stikstofplan niet aanpassen, nu een kleine meerderheid van de VVD-leden heeft aangegeven dat het plan te ver gaat.

Dat zei de minister nadat er gestemd was over een motie op het VVD-congres. In de motie staat dat het kabinet boeren opoffert en er achterhaalde meetmethodes worden gebruikt. De motie werd ingediend door VVD-wethouder Mirjam Pauwels uit Assen en het Zuid-Hollandse Statenlid Mirjam Nelisse.

Tweede Kamer

Het is aan de Tweede Kamer om via het debat over het kabinetsplan eventuele aanpassingen af te dwingen, vindt de minister. Tijdens het congres hoorde Van der Wal veel zorgen over de impact van het plan voor boeren. "We zoeken de balans tussen economie en natuur en dat is in de discussie teruggekomen."