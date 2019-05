'NS moet langere treinen laten rijden in Noord-Nederland'

De afgelopen vier maanden kreeg de organisatie veel klachten over overvolle treinen, meldt RTV Noord . De volle treinen hebben eerder ter discussie gestaan, maar het kan nu echt niet langer meer, vindt Rover."Door de economische groei hebben we te maken met meer reizigers dan voorheen", zegt Frank Visser van Rover. "We krijgen verhoudingsgewijs veel klachten binnen over deze trajecten, dus het kantelpunt lijkt nu echt bereikt."Afgelopen maand kwamen er 96 klachten binnen bij het 'Meldpunt volle treinen' van Rover, die gingen over het tekort aan zitplaatsen op de twee trajecten vanuit Zwolle naar het Noorden. De drie maanden ervoor was dat aantal ongeveer even groot.April is volgens Rover normaal gesproken geen piekmaand qua drukte. Dat is dan ook de reden dat de organisatie nu aan de bel trekt.De twee noordelijke trajecten staan in de landelijke top 5 van routes waarover het meest wordt geklaagd. "De treinen zijn op deze trajecten relatief kort, wat op zich redelijk begrijpelijk is als je mensen naar het Noorden vervoert", zegt Visser. "Maar ons gevoel is dat de modellen die de NS gebruikt om treinstellen in te plannen niet langer voldoen. Bij een onverwachte piek ontstaat dan een probleem. Als er bijvoorbeeld ineens één of twee grote groepen een dagje uit gaan, zit een treinstel al snel vol."Het grote aantal klachten in april houdt volgens de NS waarschijnlijk verband met werkzaamheden rondom station Leiden Centraal. "Daardoor reden de treinen drie weken lang volgens een aangepaste dienstregeling. En dat was tot in het Noorden te merken", zegt woordvoerster Anita Boonstra."Daar had de rechtstreekse verbinding naar Leeuwarden en Groningen ook last van. Als de trein vanaf Leiden al niet in de gewenste samenstelling rijdt, krijg je dat nooit meer goed. Zoiets heeft invloed op het hele traject. Dit heeft ons dus niet verbaasd."Toch betwijfelt Boonstra of de treinen wel degelijk overvol zaten. Ze vermoedt dat reizigers niet alle lege plekken hebben gevonden. "Dat zie je vaak als mensen in Zwolle moeten overstappen op de treinstellen richting Leeuwarden of Groningen. Daar stappen ze vaak allemaal achter in, waar het druk is. Terwijl aan de voorkant nog wel plek is."De NS gaat kijken of ze reizigers op stations daar in de toekomst beter op kan wijzen. "Ook werken we aan app waarmee vrije plekken te vinden zijn." Verder gaat de vervoerder onderzoek doen naar de effecten van storingen op de drukte in treinen.