Moeder Sharleyne vrijgesproken van mishandeling

Heleen J. werd vorig jaar juli vrijgesproken van de moord op haar dochter Sharleyne in juni 2015. Het OM, dat tien jaar cel eiste, is in hoger beroep gegaan. Het 8-jarige meisje werd in de nacht van 8 juni 2015 onderaan flat De Arend gevonden, waar ze woonde met J.Een jaar later zou de vrouw bij een voormalige buurman uit de flat verhaal hebben gehaald. De vrouw die bij hem was, moest het ontgelden.Volgens het slachtoffer zou J. die bewuste avond met dubbele tong hebben gesproken en kon ze moeilijk op haar benen staan. Ze zou boos zijn om dat de buurman een interview had gegeven aan de krant. “Ik probeerde de zaak te sussen en heb haar weggeduwd, maar toen ging ze mij te lijf", vertelde het slachtoffer aan de politie.De 39-jarige Hoogeveense vertelde vanochtend aan de rechter in Leeuwarden dat ze in inderdaad bij haar oude buurman aanbelde, maar dat dat was om wat spullen langs te brengen. “Die vrouw kwam gelijk naar buiten en riep: 'Vieze moordenaar, moordenaar!'", zei J. in de rechtszaal. Ze ontkende dat ze de vrouw had aangeraakt.De officier van justitie vond wel ze schuldig was aan de mishandeling, maar vond straf niet nodig, omdat de zaak al oud is.Advocaat Paul van Jaarsveld zette vooral vraagtekens bij het tot stand komen van deze strafzaak. “Mijn cliënt is in augustus 2016 gehoord en het dossier is pas anderhalf jaar later gesloten." Dat het Openbaar Ministerie de zaak vlak voor de eerste zitting in hoger beroep afgelopen december aanbracht bij de rechtbank, vindt Van Jaarsveld vreemd.De Groninger advocaat verdenkt het Openbaar Ministerie ervan dat het dat juist nu heeft gedaan om zijn cliënt Heleen J. in een kwaad daglicht te zetten. “Ik kan het allemaal niet hard maken, maar ik krijg er wel een heel naar gevoel bij.”Het dossier is volgens de rechter inderdaad niet op een goede manier tot stand gekomen. “Maar nog veel belangrijker is dat de bewijzen voor de mishandeling in dit dossier ontbreken”, aldus de rechter die J. vrijsprak.Ondertussen loopt het hoger beroep in de zaak Sharleyne nog bij het gerechtshof in Leeuwarden. Daarin worden nog allerlei nieuwe onderzoeken gedaan. De zaak wordt naar verwachting komend najaar behandeld.