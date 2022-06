In Beeld: het Holland International Blues Festival

Het zit er weer op, zullen de bluesliefhebbers verzuchten. Voorbij voor 2022, het Holland International Blues Festival in Grolloo. Het goede nieuws van dit weekend was natuurlijk dat er volgend jaar tóch een zesde editie komt, al was dat eigenlijk niet de bedoeling.

Maar tot het zover is: je kunt hier nog even terugkijken op de derde dag van het festival. Met onder meer een uitgebreide ode aan Cuby & the Blizzards, door Erwin Java's Travel Party, met Erwin Nyhoff en Tineke Schoenmaker als gasten. En natuurlijk Jools Holland & his Rhythm & Blues Orchestra.