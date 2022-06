Scheidend dijkgraaf maakt zich grote zorgen om klimaat: 'Word wakker!'

Na tien jaar laat Bert Middel het Waterschap Noorderzijlvest achter zich. Hij neemt afscheid van zijn functie als dijkgraaf. "Het is zo, het is niet anders", zegt de nog vitale Middel. "Ik heb bijna de 'fatale leeftijd' bereikt", verzucht hij in het Radio Drenthe-programma Cassata.

Bestuurders die door de Kroon worden benoemd, zoals een dijkgraaf, moeten stoppen als ze zeventig worden. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld burgemeesters en commissarissen van de koning.

En al had-ie nog lang en gelukkig willen doorgaan, Middel noemt het ook wel goed om te stoppen. Hij proeft twee smaken bij zijn afscheid: "Het is goed dat ik wegga want ik heb vijftig jaar gewerkt. Het is tijd voor een nieuwe generatie, maar ik vind het ook wel - om het op mijn manier te zeggen - een beetje klote dat het eindigt."

Het afscheid komt op 30 juni. Ondanks alles met een goed gevoel, omdat hij tientallen jaren als volksvertegenwoordiger en bestuurder heeft mogen werken.

En kom bij Middel niet aan met opmerkingen over een saai bestaan, als dijkgraaf. "Dat lijk misschien zo, omdat veel mensen niet doorhebben dat het land volstrekt onleefbaar zou zijn als wij ons werk niet doen. We leven in de gevaarlijkste rivierendelta en dit land ligt voor twee derde onder de zeespiegel. Zonder waterbeheer viel hier niet te leven, te werken, was er geen landbouw."

'Weinig waterbesef'

Het is een teken dat er 'weinig waterbesef' is, zoals de scheidend dijkgraaf het noemt. "We stevenen af op de grootste klimaatcrisis die er ooit geweest is. Klimaatverandering is er altijd geweest, maar wat er nu gebeurt is onvoorstelbaar. Als we geen maatregelen nemen en vooraan lopen is het over een paar generaties gewoon afgelopen."

Het zit Middel hoog, omdat hij grote problemen voorziet. En dat kan een dijkgraaf of een waterschap niet zomaar voorkomen, daar is veel meer voor nodig. "Er moet ook politiek-bestuurlijke steun voor zijn en die is er voor een deel niet." De rechtsere partijen verzaken, volgens Middel. "Daar ben ik een beetje flauw van, op zien Grunnigs. Dat ze 'nait doun wat ze motten doun'. Maar bij de burgers moet ook het besef komen dat het niet alleen van de overheid afhangt: hoe ga je om met water en met energie."

"Wij redden het nog wel, en onze kinderen ook nog wel. Maar de kinderen van onze kinderen, die gaan het moeilijk krijgen als we nu niks doen. Dus alsjeblieft, wordt wakker."

Acht eeuwen polderen

Het waterschap is altijd bezig om belangen af te wegen: "Boeren willen laag water want anders zakken de trekkers door het land, en de natuur wil hoog water anders groeit er niks. Als dijkgraaf ben je de hele dag bezig om te polderen tussen die belangen. Polderen doen de waterschappen op die manier al 800 jaar.

Daarom zijn er ook verkiezingen en wordt het waterschap voor een belangrijk deel politiek bestuurd. "Er zijn natuurlijk geen linkse of rechtse dijken. Maar er moeten keuzes gemaakt worden in wat je kunt en moet doen met het geld." Dat het waterschapsbestuur politiek gemaakt is, vindt Middel prima. "Keuzes maken over de verdeling van schaars geld, dat is politiek."

Van de straat

Eind juni is het dan het moment om afscheid te nemen, ook als dat niet helemaal van harte is. Maar in een zwart gat vallen zit er niet in, al mag hij ook niet alle nevenfuncties meer doen. "Ik ben nog voorzitter van een afvalbedrijf in Drenthe, Area in Emmen, Hoogeveen en Coevorden. Maar het proefschrift waaraan ik werk houdt me nog wel een jaar of twee van de straat."

Met dat proefschrift brengt PvdA-er Middel 'de binnenwereld van de sociaal-democratie' in kaart. Want we kennen wel de standpunten en het beleid, maar waarom mensen lid worden van een politieke partij amper. "Hoe ze dat ervaren, wat het met die mensen doet, of ze daar hun identiteit aan ontlenen, dat is wel een onderwerp dat de moeite waard is om te bekijken."