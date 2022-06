Kieftenbeld voor minstens twee seizoenen naar FC Emmen

VOETBAL - Middenvelder Maikel Kieftenbeld speelt de komende twee seizoenen voor FC Emmen. Hij tekent een contract voor twee jaar, met een optie voor een derde seizoen.

Kieftenbeld maakt in 2008 zijn debuut in het betaalde voetbal bij Go Ahead Eagles. In 2010 stapte hij over naar FC Groningen en werkte daar ook al met Dick Lukkien, die daar assistent-trainer was. Tot 2015 speelde Kieftenbeld 235 officiële wedstrijden in het Nederlands voetbal.

De afgelopen zeven jaar speelde hij in Engeland. Zijn contract bij Championship-club Milwall loopt nu af. "Na zeven geweldige jaren in Engeland is voor mij de tijd gekomen om terug te keren naar Nederland. FC Emmen is een mooie club met ambitie en ik hoop hier met mijn ervaring belangrijk te kunnen zijn voor de ploeg. Ik kijk ernaar uit om in een kolkend stadion De Oude Meerdijk met FC Emmen de Eredivisie in te gaan."