Gewonde na 'geweldsincident' Nieuw-Amsterdam

Een 31-jarige man uit Emmen is zaterdagavond gewond geraakt in een woning in Nieuw-Amsterdam. Volgens de politie heeft zich in de woning aan de Zandlaan een 'geweldsincident' voorgedaan. Wat er precies is voorgevallen wordt nog onderzocht. Buurtbewoners spreken van een steekpartij, maar dat kan de politie niet bevestigen.