De Week van Drenthe: Voorsorteren op uitverkochte TT en zenuwachtige scholieren

Zenuwachtige scholieren, nieuwe stikstofmaatregelen en natuurlijk aandacht voor de TT in het Drentse nieuws van de afgelopen week.

Want de voorbereidingen op de TT zijn in volle gang. De vlag valt pas over twee weken, maar het TT-bestuur blikt vast vooruit. Tijdens een persconferentie maakte het bestuur bekend weer een uitverkocht huis te verwachten op de racedag. Dat betekent niet automatisch een vetpot voor de organisatie, want ook veel kaarten voor de TT van 2020 worden dit jaar verzilverd.

Op donderdag zaten veel Drentse scholieren met trillende handjes bij de telefoon. Eindexamenkandidaten kregen namelijk te horen of ze geslaagd waren. We gingen even kijken bij het Dr. Nassau College in Norg waar het goede nieuws op een bijzondere manier gebracht werd.

Vrijdag kwamen de boeren aan bod, al hadden ze dat zelf misschien liever niet gehad. De stikstofplannen van het kabinet pakken namelijk slecht uit voor Drenthe. De boeren in onze provincie moeten namelijk drastische maatregelen nemen.