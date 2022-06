Grachtenfestival terug na corona: 'Meppel zoals Meppel bedoeld is'

Het publiek kon voor het eerst na corona weer genieten van het Grachtenfestival in Meppel. Voorzitter Arnold Schuurman van het festival hoopt de coronajaren achter zich te laten. "Corona is vanaf heden een biertje en daar laten we het bij."

Ook het publiek is blij dat het festival terug is. "Het is gezellig druk. Er zijn veel mensen en er is van alles te zien. Je kunt een beetje mensen of bootjes kijken", zegt ze. Ook een andere bezoekers houdt het vooral bij dat kijken. "Heel gezellig toch. Perfect", zegt ze. We hebben nog niet heel veel beleefd, maar wel van alles gezien. Heel leuk."