'Defensie maakt misbruik van adresgegevens'

Bij de brief zit ook een folder waarin wordt gewezen op een mogelijke carrière bij Defensie. "Daarmee worden de adresgegevens voor twee doelen gebruikt en dat is verboden", zegt Van de Nadort.In de wet rondom het gebruik van persoonlijke gegevens (AVG) is vastgelegd waar gegevens voor gebruikt mogen worden. Van de Nadort: "Het verstrekken van adresgegevens uit het bevolkingsregister is niet bedoeld om mensen te ronselen voor Defensie." Ook zegt de jurist dat er geen wettelijke aanleiding is om via deze weg nieuwe medewerkers te werven.Het verplicht 'opkomen' gebeurt al sinds 1997 niet meer, maar de dienstplicht is officieel nooit afgeschaft. Overigens is recent de wet gewijzigd waardoor ook meiden van 17 jaar de brief over de dienstplicht ontvangen.Binnen het ministerie van Defensie is sinds de invoering van de AVG een ambtenaar aangesteld die moet nagaan of alle correspondentie voldoet aan de wet.Een woordvoerder van het ministerie laat weten geen enkel probleem te zien in het versturen van de brief met de wervingsfolder. "​Wij doen dit al jaren, en het is van het grootste belang dat we ook jongens en meisjes vinden die het belangrijke werk bij Defensie willen doen. In onze optiek past deze werkwijze prima binnen de regelgeving van de AVG."De Autoriteit Persoonsgegevens, die klachten over de AVG onderzoekt, zegt de zaak eerst te willen onderzoeken alvorens te reageren.