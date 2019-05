Ondernemen in Drenthe: Fotografie aan de keukentafel

Sinds een aantal jaren geeft ze, naast dat ze fotograaf is, ook fotocursussen. Aan de keukentafel."Mensen komen bij mij op cursus, maximaal vier personen per serie van acht lessen", legt Van der Linden uit.. "De keuken is eigenlijk mijn leslokaal. Toen ik begon, dacht ik: ik ga nog eens een keer iets huren. Maar eigenlijk bevalt het me zo goed en het is heel laagdrempelig, waardoor iedereen kan komen", legt Van der Linden uit."Heel vaak zijn het ook de moeders op woensdagochtend. Het is heel traditioneel, maar het is echt waar", lacht ze. Na de basiscursus kunnen cursisten ook door gaan voor de gevorderdencursus.Als de leerlingen - veelal hobbyfotografen - de basis snappen, gaat Van der Linden met ze naar buiten. "Om alleen maar met techniek bezig te zijn vinden mensen niet leuk. En ik ook niet. Daarom bestaat een groot deel van de cursus uit het kijken en het leren kijken", verduidelijkt ze."Dan hebben we de praktijkles in een park in de buurt en dan gaan we naar een paar heel hoge bomen", vertelt de fotografe. Ze laat de cursisten omhoog kijken naar de takken en de boomtoppen. "'Ik heb nog nooit omhoog gekeken naar een boom', zeggen ze dan", lacht Van der Linden."Het is niet alleen maar het kijken, maar het is ook de rust. Als mensen tijd hebben, dan gaan ze ook dingen zien", besluit de fotograaf.