Verboden toegang! Mag dat zomaar?

Iedereen kent ze wel. De donkerblauwe bordjes met witte letters, die je verbieden ergens naar binnen te lopen. Verboden toegang! Mag je deze bordjes zomaar ophangen?

Deze vraag werd gesteld aan Zoek het uit! . Wij namen het wetboek ter hand en doken in de juridische materie.

Is het bordje rechtsgeldig?

Op de 'verboden toegang'-borden kom je vaak Artikel 461 tegen in de volgende vorm: "Art. 461 Wetb. v Strafr. Dit wil zeggen dat je ergens niet mag komen en dat het ook strafbaar is volgens Artikel 461 van het Wetboek van Strafrecht.

Als we het wetboek er bij pakken dan staat bij artikel 461 letterlijk: "Hij die, zonder daartoe gerechtigd te zijn, zich op eens anders grond waarvan de toegang op een voor hem blijkbare wijze door de rechthebbende is verboden, bevindt of daar vee laat lopen, wordt gestraft met een geldboete van de eerste categorie."

Oftewel: je mag ergens niet komen en je mag er ook geen vee laten lopen. Maar dit moet dan wel duidelijk kenbaar worden gemaakt, met bijvoorbeeld een bord waarop staat: 'verboden toegang'.

Wat zijn de consequenties van overtreding?

Voor het overtreden van Artikel 461 kun je dus geldboete krijgen van de eerste categorie. Dit is maximaal 435 euro, exclusief administratiekosten. Een lagere boete kan ook, maar dat hangt af van de agent in kwestie. Mocht je bijvoorbeeld per ongeluk ergens zijn waar je niet mag komen, dan hoef je waarschijnlijk niet gelijk de volle mep te betalen.

Voor kinderen tot 16 jaar zijn boetes altijd de helft lager. Een kind kan dus een boete krijgen van maximaal 217,50 euro voor het overtreden van Artikel 461. Ook hier komen de administratiekosten nog bij.

Mag je het zomaar ophangen?

Iedereen die een omheind terrein bezit of beheert, mag zo'n bordje ophangen. Je ziet 'verboden toegang'-borden dan ook vaak op bijvoorbeeld schoolpleinen en bedrijventerreinen. Je zou je ook je afgebakende tuin kunnen voorzien van een dergelijk bord. Elk privéterrein valt namelijk onder artikelnummer 461 van het Wetboek van Strafrecht.

Belangrijk is wel dat het moet gaan om een omheind terrein. Het moet namelijk duidelijk zijn dat het gaat om privéterrein, en het moet duidelijk te zien zijn waar dat privéterrein begint en eindigt.

Hoe zit het dan met verboden te parkeren?

Als we het dan toch hebben over verbodsborden, laten we dan ook gelijk kijken naar het bord waarop te zien is dat je ergens niet mag parkeren.

Een 'verboden te parkeren'-bord ophangen, al dan niet met een 'wegsleepregeling van kracht'-bordje eronder, mag altijd. Op je eigen terrein dan. Dat staat je dus helemaal vrij.

Het bord ophangen is dus geen probleem. Maar is het ook rechtsgeldig? Of de Wegenverkeerswet en de bijbehorende verkeersregels op foutparkeerders van toepassing zijn, hangt af van het antwoord op de vraag of het parkeerterrein voor iedereen toegankelijk is.

Open terrein? Dan mag iedereen er parkeren

Dat zit als volgt: als de parkeergelegenheid vanaf de openbare weg bereikbaar is, is dit terrein voor de Wegenverkeerswet een 'voor het openbaar verkeer openstaande weg'. Het maakt hierbij niet uit of het privé-eigendom betreft. Oftewel: is je terrein niet afgesloten met een hek of slagboom, dan is het voor iedereen toegankelijk vanaf de openbare weg, en valt het dus ook onder de openbare weg.

Dit houdt in dat, mocht het parkeerterrein voor wie dan ook te bereiken zijn, de normale verkeersregels van kracht zijn. En van een overtreding van de Wegenverkeerswet is pas sprake als bijvoorbeeld buiten parkeervakken of op de stoep wordt geparkeerd. Wanneer de auto's gewoon keurig netjes in de vakken staan, is de politie niet bevoegd om op grond van de Wegenverkeerswet op te treden. Er is immers geen overtreding begaan.

Je kan dus wel je bordje ophangen, en dreigen met een wegsleepregeling, maar eigenlijk heb je hier niets aan tenzij je parkeerterrein is afgesloten met een hek of slagboom.

Parkeren op de oprit

Nog een handig weetje: bovenstaande betekent dus ook dat je je auto op andermans oprit mag parkeren. Tenzij de oprit met een hek of slagboom is afgesloten, is het vanaf de openbare weg vrij bereikbaar en valt het dus onder de Wegenverkeerswet. Of het heel erg vriendelijk is om je auto op iemands oprit te parkeren is natuurlijk een tweede.

