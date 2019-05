Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Als je benieuwd bent naar het verhaal over 'Jumping' Jack Middelburg, de bekendste Nederlandse motorrijder, dan kun je vanavond bij het TT Circuit Assen terecht. Daar is een muzikale en beeldende voorstelling te zien over het leven van Jumping Jack. Tien acteurs, twintig theatertalenten, dertig motoren, nog meer gitaristen en veel meer vormen samen een vermakelijke cocktail voor jong en oud.Als de zon zakt, verschijnen de reeën. In het Nationaal Park Dwingelderveld kun je zaterdagavond genieten van de aanwezigheid van deze sierlijke dieren. De gids weet waar de reeën zich vaak laten zien. Gewapend met verrekijker en laarzen om de voeten stap je door dit prachtige stukje Drentse natuur. De start van de tocht is 19.15 uur bij Bezoekerscentrum Dwingelderveld. Leden betalen 7 euro, niet-leden 10 euro.Brouwerijen uit binnen- en buitenland verzamelen zich zaterdag aan het eind van de middag in Coevorden. Daar vindt het gezellige bierfestival plaats. Je kan daar terecht voor de wereld aan speciaalbiertjes. De kosten voor dit bourgondische festival, dat om 17.00 uur begint, zijn 9 euro in de voorverkoop en 10 euro aan de deur. Eetcafé Miracle is deze avond gastheer.Molenliefhebbers kunnen zaterdag hun hart ophalen. Stadsgids Jan Pol neemt je mee door het centrum van Hoogeveen. Met historische foto's springt hij terug in de tijd. Ook staat een bezoek aan korenmolen De Zwaluw op het programma, waar iedereen een korte rondleiding krijgt. Startpunt van de wandeling is Tourist Info Hoogeveen. Aanvangstijden zijn 10.30 uur en 14.00 uur.Pak je hardloopschoenen uit de kast, trek je sportkleding aan en meld je aan voor de 13e Run van Gieten. De afstanden variëren van de 500 meter van de kabouterloop, tot de halve marathon voor de getrainde lopers. De start en finish van dit sportevenement is de Brink in Gieten.Zondag is het Moederdag. Om deze dag te vieren is er een wandeling georganiseerd met het thema 'moeder'. Hoe gaat de voortplanting bij planten en dieren in zijn werk? Hoe zorgt een moederboom voor nakomelingen? Welke dieren komen er in het bos allemaal voor en hoe lang zorgt de moeder voor haar jongen totdat zij zelfstandig worden? Na de wandeling kunnen de moeders en hun gezin nagenieten met een kop koffie en appelgebak. De kosten voor kinderen tot en met 12 jaar zijn 6 euro. Kinderen die ouder zijn betalen 9 euro. De start is om 13.30 uur bij het Boomkroonpad in Drouwen.Klimmers en klauteraars slingeren zich zondag een weg door de bomen van Havelte. Autobanden, touwen en andere hindernissen zijn allemaal geprepareerd om het de deelnemers het zweet op het voorhoofd te laten werken. Vanwege voorgaande successen is het aantal deelnemers dit jaar uitgebreid van 1.000 naar 1.300. De eerste deelnemers beginnen om 09.15 uur op het evenemententerrein aan de Eursingerkerkweg in Havelte.