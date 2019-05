Van woonerf tot woondek: de sociale woningbouw van Jan Sterenberg

Vanuit Ter Apel bestierde Sterenberg een enorm architecten- en ingenieursbureau waar vele disciplines in één kantoor samenkwamen. Eind jaren 70 had hij bijna 150 werknemers in dienst. In Assen is vanaf vrijdag 10 mei een tentoonstelling over zijn werk te zien.Heleen de Wit van de Stichting Berlagehuis Usquert, die de tentoonstelling organiseert, legt uit waarom Sterenberg met kop en schouders boven zijn vakgenoten uitsprong: "Sterenberg was de meest interessante architect met het allergrootste oeuvre. Hij was uitgesproken, met duidelijke ideeën die hij goed in de praktijk wist te brengen. We hebben ook met oud-medewerkers gesproken die zeiden: we zagen hem nooit! Hij was altijd op pad, om opdrachten binnen te halen en iedereen te spreken. Ook in de politiek. In Den Haag en plaatselijk."Sterenberg was een groot voorstander van goede en goedkope woningbouw. Ook wordt hij gezien als de uitvinder van het woonerf. De Wit: "Woonerven waren typisch voor de jaren 70. Autoluw, ten behoeve van kinderen. Sterenberg hield daar ontzettend veel rekening mee en had ook als stelling dat wanneer je aan volkswoningbouw deed, en het dus niet over ruime budgetten ging, je juist dan moest zorgen voor een aangename omgeving. Eentje die vooral veilig en uitdagend was voor kinderen. En dan moet je die auto kwijt zien te worden."Ook typisch voor de jaren 70 was dat bewoners van zich lieten horen. Er was meer inspraak. "Sterenberg was voorstander van bewonersinspraak, maar het is een beetje in tegenspraak met zijn autoritaire karakter", aldus De Wit. "Hij was daar ook wel heel eerlijk in, hij zei: 'ik ga er niet naartoe om te horen wat de mensen willen', zei hij. Maar hij gaf ze wel een aantal keuzes. "In Assen was hij verantwoordelijk voor het Plan Molenstraat. De Wit: "Was hij in Emmen begonnen met zogeheten uitbreidingswijken, woonwijken toegevoegd aan een bestaande kern, in Assen was het het omgekeerde. Daar was het stadsvernieuwing, een verkrotte wijk werd afgebroken om nieuwe woningen te bouwen voor de oorspronkelijke bewoners. En dat mocht echt niet te duur worden."Auto's moesten hier wel geparkeerd kunnen worden en extra grond was er niet. Sterenberg kwam als oplossing met de zogeheten woondekken, legt De Wit uit: "Die had hij afgekeken van voorbeelden in Denemarken en Engeland: huizen bouwen op een parkeergarage. In Assen zijn er twee van gekomen, waarvan één wat dieper liggend als een soort kelder, en één die half onder de grond lag. Ook bestemd voor mensen die er boodschappen kwamen doen."Heeft zijn werk de tand des tijds weten te doorstaan? De Wit: "Niet helemaal, maar dat komt doordat onze eisen en onze mogelijkheden groter zijn geworden. Zo waren de huizen klein en niet geïsoleerd en dat gebeurt nu wel. Het Centraal Provinciaal Laboratorium, sinds 1975 gevestigd naast het Provinciehuis in Assen, is inmiddels afgebroken. "Jammer genoeg", zegt De Wit. "Hij had het hele laboratorium ontworpen. Ook de terreininrichting, het meubilair en de apparatuur heeft Sterenberg verzorgd. En dat kon omdat hij in zijn bureau al die verschillende disciplines vertegenwoordigd had."De tentoonstelling over Jan Sterenberg, met speciale aandacht voor zijn werk in Assen, is nog tot 5 juli te zien in Warenhuis Vanderveen in de Drentse hoofdstad. Te zijner tijd komt de Stichting Berlagehuis Usquert met een publicatie over Sterenberg.Het hele gesprek met Heleen de Wit is te horen op Radio Drenthe, zondag 12 mei in Drenthe Toen, van 19.00 tot 21.00 uur. Daarna via uitzending gemist of de podcast.