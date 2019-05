Oproep: natuurtuin of -balkon gezocht!

De natuur in Drenthe staat onder druk. ROEG! brengt graag in beeld hoe je in je eigen tuin of op je balkon de natuur een handje kan helpen. Inspiratie vanaf Drentse balkons en tuinen is meer dan welkom!Heb jij jouw balkon en/of tuin natuurvriendelijk ingericht? Heb jij bijvoorbeeld ruimte gemaakt voor vogels, vlinders of andere insecten? Of laat je een variatie aan inheemse planten groeien en bloeien? Laat het dan aan ons weten. Uit de aanmeldingen selecteren we een aantal adressen in Drenthe voor een serie over natuurtuinen.Vertel ons via dit formulier wat jij op jouw balkon of in jouw tuin hebt gerealiseerd. Alle kleine beetjes helpen, je hoeft niet perse een grote tuin te hebben om je hiervoor aan te melden. Alvast bedankt!Kijk alvast mee in de natuurtuin in Coevorden van de familie Stoffels: