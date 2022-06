'Ambitieniveau noordelijk bedrijfsleven kan flink omhoog'

De regio Groningen, Noord- en Midden-Drenthe doet te weinig met de economische potentie in het gebied. Dat zeggen economen van de Rabobank in een rapport over het gebied. De regio is de afgelopen 25 jaar minder hard is gegroeid dan andere delen van het land. Volgens de onderzoekers kunnen Drenthe en Groningen een koplopers-rol pakken als het gaat om duurzaamheid, de energietransitie en groene technologie.

Het rapport van Rabobank Kring Groningen & Drenthe gaat over de metropoolregio Groningen. De gemeenten Aa en Hunze, Assen, Noordenveld, Tynaarlo en Midden-Drenthe behoren in het onderzoek ook tot deze regio. In het onderzoek is gesproken met 33 mensen uit het noordelijke bedrijfsleven, het onderwijs en de zorg. Onder anderen NOM-directeur Dina Boonstra, Mare Riemersma (bestuurder van het Drenthe College), Paul van der Wijk (bestuursvoorzitter van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen) en Groningse studenten werkten mee.

Het ambitieniveau van het noordelijke bedrijfsleven kan flink omhoog, concluderen de onderzoekers. Daarvoor moet de regio haar onterechte bescheidenheid afschudden. "Wij krijgen hier in het Noorden van onze moeder dat we niet te veel moeten 'snakken'. Dat is een kracht, maar tegelijkertijd ook een beperking, want soms moet je juist even van de toren blazen over wat hier allemaal mogelijk is", zegt Rabobank-directeur Carlo Ezinga. Volgens de bank kan het gebied 'met zijn unieke kracht een bepalende rol spelen in de nieuwe duurzame en inclusieve economie'.

'Voorsprong waterstof behouden'

De noordelijke regio is erg geschikt om dé duurzame energieregio van ons land te worden: er is ruimte, de infrastructuur (wegen en spoorlijnen, red.) is goed en ook is er genoeg kennis in het gebied. De regio kan koploper worden in de productie van groene waterstof en speelt het momenteel al een hoofdrol op het gebied van stroomproductie met wind- en zonne-energie, stellen de onderzoekers.

"Wij zijn qua infrastructuur perfect gepositioneerd in het Noorden als je kijkt naar een thema als energietransitie", zegt Ezinga. "Alleen dat vinden ze in Amsterdam en Rotterdam ook van zichzelf. Op waterstofgebied hebben we nu nog een voorsprong, maar we moeten oppassen dat we die positie behouden en niet binnenkort links en rechts worden ingehaald door andere regio's."

Het zou goed zijn voor de regio Groningen, Noord- en Midden-Drenthe als de overheid de keuze maakt om volop met de energietransitie aan de slag te gaan in deze regio, concluderen de onderzoekers. De bank benadrukt dat snelheid in besluitvorming door een goede samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven noodzakelijk is. Slagvaardigheid stimuleert ondernemers om te blijven investeren in de energietransitie en duurzaamheid.

Beter samenwerken

De onderzoekers raden bedrijven aan om vooral de krachten te bundelen. Door samen op te trekken sta je sterker als je bij belangrijke partijen aan tafel zit, luidt het advies. Het is voor de bedrijven belangrijk dat ze nauw contact hebben met de overheid en het onderwijs, omdat die laatst twee erg bepalend zijn als het aankomt op beleid.

Een betere samenwerking tussen het bedrijfsleven en het onderwijs is sowieso noodzakelijk, stellen de onderzoekers. Op dit moment werken beide te veel los van elkaar. Daardoor bereikt kennis over grote maatschappelijke thema's het bedrijfsleven te weinig en ook jong talent vindt niet makkelijk de weg van de opleiding naar het bedrijfsleven. Scholieren en studenten zouden onder meer vroegtijdig mensen uit het bedrijfsleven moeten ontmoeten.

'Niet de underdog zijn'

Bankdirecteur Ezinga ziet ook met lede ogen aan dat veel studenten, als ze eenmaal afgestudeerd zijn, naar de Randstad vertrekken. "En wat zeggen ze als je vraagt waarom ze vertrekken? 'Het liefst willen we in het Noorden blijven, maar er is hier gewoon niks voor ons'. Dan denk: oh oh oh, wat een gemiste kans, want er is natuurlijk genoeg in het Noorden."

Dat jongeren dat niet weten, heeft weer te maken met de noordelijke bescheidenheid, is Ezinga's overtuiging. Bedrijven zouden veel vaker naar buiten moeten treden, stelt hij. "We moeten ons beter profileren, want anders vertrekt het talent naar de Randstad." Trotser zijn is belangrijk, vindt hij. "Ons meer uitspreken, ook als we in het westen zijn. Niet altijd die underdog of die Calimero zijn."

De leiding nemen

Uit het onderzoek blijkt ook dat het goed zou zijn dat bedrijven, die op technologisch gebied voorlopen, de leiding nemen. Zij kunnen andere bedrijven meetrekken in de overgang naar duurzamere economie. Dit is volgens de Rabobank vooral goed voor het midden- en kleinbedrijf. Verder zou het startup-klimaat verbeterd moeten worden. Beginnende ondernemers zijn vaak vernieuwend bezig, maar geschikte financiering vinden is voor startups vaak lastig.