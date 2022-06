Rechtbank hakt knoop door over 'Ruinerwoldklusjesman' Josef B.

Verborgen ruimte

In oktober 2019 werd het gezin ontdekt, nadat de toen 25-jarige Israel, de oudste van de jongste zes, was weggelopen en hulp had ingeschakeld. Josef B. was bij de boerderij toen de politie er kwam, maar weigerde de agenten binnen te laten. Hij werd opgepakt en zijn sleutels afgepakt. In de boerderij vonden de agenten in eerste instantie niks. Ze belden Israel en die legde uit dat er een verborgen ruimte was achter een kast. Via de ruimte kwam de politie bij de uiteindelijke schuilplaats: een kleine, bedompte ruimte verborgen onder strobalen. De jongste vijf kinderen en vader Gerrit Jan van D. zaten daarin verstopt.

Het gezin werd wereldnieuws. Al snel bleek dat Van D. met zijn kinderen alleen maar zo afgezonderd kon leven door de hulp van Josef B. Hij deed niet alleen de boodschappen, maar huurde en verbouwde de panden waar het gezin heeft gewoond en wist als één van de weinigen van het bestaan van alle kinderen. "Hij was hun schakel met de buitenwereld", aldus aanklaagster Diana Roggen tijdens de rechtszaak op 9 mei. Van een rechtszaak tegen Van D. is het niet gekomen, omdat hij vanwege een beroerte in 2016 niet in staat is om terecht te staan.

'Systeem van indoctrinatie'

De Oostenrijker wist niet alleen van het geweld tegen de kinderen, hij werd zelf ook meerdere keren mishandeld door Van D., bleek tijdens de rechtszaak. Toch bleef B. trouw aan Van D. Hij ziet zichzelf als een discipel, een aanhanger van Van D.'s geloof. Verder was hij erg belangrijk, omdat hij voor het inkomen van het gezin zorgde: zijn inkomsten als meestertimmerman stond hij grotendeels af aan Van D. Toen de politie het gezin ontdekte, werd in totaal zo'n 90.000 euro contant geld gevonden.

Door Van D. altijd te blijven steunen, heeft hij bijgedragen aan het geweld en aan de vrijheidsberoving van de kinderen en de Oostenrijker die in 2009 werd vastgehouden, vindt justitie. B. heeft eerder verklaard dat de kinderen in principe vrij waren om weg te gaan, maar volgens het OM waren ze dat niet. "Zij leefden in een systeem van indoctrinatie, geweld, onveiligheid en angst, waardoor zij niet vastgebonden of opgesloten hoefden te worden om niet weg te gaan. Zij gingen simpelweg niet omdat zij niet durfden en geloofden dat zij niet weg wilden. Dat was het mentale slot op de deur", aldus Roggen.

'Nu komen ze bij mij'