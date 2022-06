VVD'er Brink en Drents CDA in verweer tegen stikstofplannen

VVD'er Henk Brink ziet niets in de stikstofplannen van het kabinet waar zijn partij de verantwoordelijk minister voor levert. Ook de Drentse CDA-fractie is niet te spreken over de voorgenomen koers.

VVD'er, boer en Drents gedeputeerde Henk Brink wil in gesprek met VVD-Kamerleden Sophie Hermans en Thom van Campen over de stikstofplannen van het kabinet. Hij heeft de fractievoorzitter en stikstofwoordvoerder na het VVD-congres van zaterdag gevraagd om met een kleiner gezelschap door te praten.

Congres

Op het partijcongres van de VVD werd een motie aangenomen waar de Tweede Kamerfractie van de VVD wordt aangespoord om het stikstofbeleid en plannen aan te passen. Een nipte meerderheid van de VVD-leden (51 procent) stemde voor, volgens partijvoorzitter Onno Hoes is die verdeeldheid reden voor de liberalen om in discussie met elkaar te gaan.

Die handschoen heeft Brink met zijn uitnodiging opgepakt met zijn appje aan de Kamerleden. "Of dat nou in Drenthe is of Den Haag maakt mij niet uit. Je mag verdeeld zijn, maar je moet wel in gesprek."

Het kabinet kondigde vrijdag aan dat een deel van de boeren hun bedrijf niet kan voortzetten, om de stikstofuitstoot te verlagen. Vooral rond kwetsbare natuurgebieden zoals het Dwingelderveld moeten de percentages flink omlaag. Brink sprak zich op het VVD-congres hardop uit tegen de voorgenomen plannen. Hij zegt 'op zich blij te zijn' dat de motie is aangenomen. "Blij dat de meerderheid zich achter ons heeft geschaard. Ik zie het als een begin, het is een zoektocht. Daarom moeten we met elkaar in gesprek."

'Empathie ontbreekt'

Brink was minder blij met de reactie van VVD-stikstofminister Christianne van der Wal en premier Mark Rutte. Van der Wal zei het plan niet te willen aanpassen. Rutte gaf aan dat er gesprekken komen. "Ik heb er met gemengde gevoelens naar geluisterd. Empathie met mensen in landelijk gebied mis ik. Het gaat veel verder dan landbouw, het gaat om activiteiten en festiviteiten in het landelijk gebied. Als je straks wat wilt organiseren moet je bij wijze van eerst weer een boer uitkopen. Dit betekent ook veel voor de vrijetijdsondernemers naast de natuurgebieden. Ik snap niet dat ze dat niet begrijpen, wat de zorgen in het landelijk gebied zijn."

Brink zegt ook te snappen dat de minister een plan waar maanden aan gewerkt is, niet na een kop koffie van tafel veegt. Hij wijst er op dat de motie ook een opdracht is aan de Kamerleden en niet aan de minister van zijn partij. De partij waar hij veertig jaar lid van is. "Het gevoel is wel eens beter geweest", zegt Brink over zijn VVD-lidmaatschap, die opzeggen gaat hem te ver. "Ik zal binnen de partij tot de laatste snik vechten. Als je bedankt, heb je helemaal geen invloed."