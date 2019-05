Borger viert afronding herinrichting centrum

Het dorp Borger had altijd één groot probleem: het wordt doorsneden door de drukke provinciale weg N374. Diverse plannen passeerden de revue. Zelfs over de bouw van een tunnel werd gesproken.Zo ver kwam het niet, maar Borger is inmiddels wel vele rotondes rijker. Ook werd er een plein aangelegd, werden winkelpanden opgeknapt en ging een deel van het voormalige gemeentehuis tegen de vlakte, zodat de kerk weer zichtbaar werd.Het vele verkeer is niet echt afgenomen, maar rijdt nu wel veel langzamer door het dorp. Het in stand houden van de doorgaande route was een uitgangspunt, net als het meer verbinden van de noord- en zuidkant van Borger.Anno 2019 lijkt het dorp vitaler dan ooit. “Borger trekt steeds meer mensen, er is geen leegstand en we zien zelfs nieuwe ondernemers komen”, aldus wethouder Buijtelaar.Kleine zorgen zijn er wel. Zo is er bij sommige ondernemers twijfel of er nog wel voldoende parkeerruimte is, zeker nu parkeren op het nieuwe plein bij de kerk niet langer mag. “We kijken het dit jaar aan en als het nodig is komen we met aanpassingen”, zei wethouder Nynke Houwing. Dat er tijdens haar toespraak op het plein nog volop geparkeerde auto’s stonden mocht de pret niet drukken.Borger-Odoorn en de provincie Drenthe betaalden samen de opknapbeurt van Borger. Het provinciale geld kwam uit diverse potjes. “Daar moet je niet ingewikkeld over doen, we vonden dit binnen het college belangrijk en dan moet je het gewoon doen”, vertelde gedeputeerde Henk Brink.Samen met kunstenares Olga Alting van Geusau uit Bronneger verrichtte de VVD-gedeputeerde de officiële opening. Alting van Geusau schreef een gedicht over een perenboom die dreigde te sneuvelen bij de herinrichting, maar die toch kon worden ontzien.