TT-kunstwerk van Toyisten verhuisd naar circuit

Volgens de gemeente Assen krijgt het Toyisten-kunstwerk nu eindelijk de plek die het verdient. "Dit is de ontmoetingsplek in Assen voor motorrijders en deze plek staat rechtstreeks in verbinding met de andere TT-dorpen langs de historische TT-route", zegt wethouder Bob Bergsma. Ook TT Circuit-directeur Peter Oosterbaan is er blij mee. "Voor bezoekers van het circuit en ook voor passanten die langs het circuit rijden met bijvoorbeeld een toertocht, is dit een mooi symbool om even stil te staan bij het verhaal van de TT, of ermee op de foto te gaan natuurlijk."